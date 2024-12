Megy, mint a tank: lánctalpas régi Škoda

Fotó: Vendel Lajos

Az igazán nagy döbbenetet már csak az jelentené, ha a dimbes-dombos terep mellett az utakon is feltűnne a 30 km/h végsebességű járgány, de erre nincs lehetőség. A gépnek egyébként saját Facebook-oldala is van, ezen érhető el, hogy éppen merre jár és hol látható az egyedi építésű lánctalpas, amelyen több fejlesztést is tervez megálmodója.

– Teljes lánctalpcserét szeretnék kivitelezni, méghozzá a szögvas helyett zárt szelvényt kap, így bár kisebb lesz a tapadása, de sokkal könnyebben tud majd fordulni, valamint a jelenlegi 69 lóerős motort 100 lovasra cserélem át benne – osztotta meg fejlesztési terveit Trenka Martin, aki a lánctalpas kivitelezésében sokat köszönhet a 3D modellezésben jártas egyik jó barátjának, valamint az anyagbeszerzésben is akadt segítsége.

Számokban a lánctalpas autó

A jármű lánctalpához az eredeti Škoda alkatrészeit, lengéscsillapítóit, rugóit, felnijeit és kerekeit használta a tervező. Motorja 2,5 literes szívódízel Ford-motor, ami 69 lóerős. Az erőátvitelhez beépítettek egy UAZ-ból származó terepváltót is. A gép tömege 2,8 tonna, hossza kicsit több mint 4 méter, magassága pedig 15 centiméterrel meghaladja a 2 métert. Mivel lánctalpas, kormánykerék helyett két botkormánnyal irányítható, a pedálok viszont maradtak a hagyományos elrendezésben, a járgány tetején pedig egy reflektorlámpa is helyet kapott. A különleges kocsi 1300 munkaóra alatt készült el és az alvázában több mint 50 méter acélgerenda található, míg burkolatként 1,5 mm-es vastag lemez került az aljára, oldalait viszont 2 mm-es lemez védi, a frontrészt pedig masszív 4 mm-es acéllemez borítja.

Dúzs M. Gergely / nool.hu