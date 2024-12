Méltó helyre kerülhet a Bugattija

Fotó: Bugatti

Egy évtizeddel ezelőtt közölték azt a statisztikát, miszerint egy Bugatti-tulajdonos garázsában további 84 autó található, ezenkívül átlagosan 3 repülője és 1 jachtja is van. Szóval megengedhet magának olyan finomságokat, mint a személyre, pardon autóra szabott garázs, amelyben biztonságosan, klimatizált körülmények között, a gumikat kímélő zselépárnákon pihenhet az autója. Mindezt a gyár jóváhagyásával készíti a német Fahrengold nevű vállalkozás, amely az FG-01-es modelljének készítette el a Bugatti Edition változatát.

Fotó: Bugatti

Ebben bőrrel kárpitozott szekrények és polcok várják a tartozékokat, több forrásból kapja a megvilágítást az autó, amelyek külön-külön kapcsolhatók hideg/meleg fényre, hogy a nagy méretű biztonsági ablakon át lehessen csodálni az autót, természetesen klimatizált a helyiség, amely okosotthon-rendszerként irányítható a párosított készülékről. A vételárat nem árulták el, de azt igen, hogy a megrendelést követően 12-14 hét a leszállítás, a helyszínen pedig 8 napig tart összeállítani a Fahrengold FG-01 Bugatti Edition garázst.

Fotó: Bugatti

De olyanok is vannak a Bugatti-tulajdonosok között szép számmal, akiknek a gyűjteménye eleve hasonló körülmények között pihen, nekik nem kell rögtön egész garázst vásárolniuk, de az autót jó fénybe helyező színpad, Fahrengold Carpad illetve Carpad Pro is elérhető. Ennél az alsó LED-es világítást, az abroncskímélő zselépárnákat kapja meg az ember alvázszámra szabott plakettel együtt. Ennél 8-12 hét türelemre van szükség a megrendelést követően, cserébe alig 30-45 perc alatt összeállítják a színpadot, ami egyébként könnyen mozgatható, így akkor is ezen pihenhet a Bugatti, ha például kölcsönadja azt az ember kiállításokra.