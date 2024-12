Mindenki Suzukit akar – újra fénylik a „mi autónk”

– A legtöbben az olcsó autót, az 500 ezer és 1 millió forint közöttit keresik – mondta Berendi Attila kaposvári használtautó-kereskedő. – Ebből azonban nincsen, vagy csak nagyon kevés található. Kimondott márkákat nem igazán keresnek a vevők, ennek ellenére a Suzuki nagyon fogy, abból is a Swift és az Ignis, ami népszerű. Ha össze lehetne foglalni a vevők igényeit, akkor a kis köbcentis motorral szerelt, ötajtós, benzinest keresik. Ezekből viszont nagyon kevés van – mondta a használtautó-kereskedő. Berendi Attila hozzátette, a legolcsóbb autójuk egy Škoda Fabia, melyért 550 ezer forintért kérnek el, a többi jármű azonban egymillió forintnál kezdődik. Ezért az összegért 18-20 éves autót lehet vásárolni. A kereskedő arról is beszélt, az elmúlt években nagyon megdrágultak a használtautók. Egy 2008-2009-es Suzuki Swiftet pár éve 800 ezer forintért lehetett megvenni, most viszont majdnem megduplázódott az értéke és elkérnek 1,5 milliót is érte. Egyrészt kevés van belőle, másrészt megbízható járműnek számít.

Fotó: Lang Róbert

Magyar László egy másik kaposvári használt- és új autó kereskedő megkeresésünkre elmondta, a Suzuki Swift, a Suzuki Vitara és a Suzuki S-Cross a legnépszerűbb használtautó, amit értékesítenek. Ezt a három fajtát 5-6 millió forintért lehet megvásárolni. Ennyi pénzért 4-5-6 éves járművekhez lehet hozzájutni. „Azt el lehet mondani, hogy ezek az autók tartják az árukat, sőt sok esetben az akkori vételáruknál többet is érnek” – hangsúlyozta Magyar László.

Elektromos autókból is van választék a használtautó-piacon

Magyar László elmondta, egy elektromos autónak az értékvesztése jelentősebb, mint egy belső égésű motorral szerelt autónak, viszont a fenntartása, üzemeltetése, használhatósága jó választás esetén gazdaságosabb. Különféle elektromos Kia, Tesla és Hyundai is található már a használtautók között.

Fotó: Lang Róbert

Ez a tíz autómárka a legnépszerűbb használtautó idén

A Jóautók.hu és a Datahouse adatai alapján az alábbi típusok cseréltek leggyakrabban gazdát magyar használtautó-piacon az idei első három negyedévben.

• 1. Opel Astra (36 665 db)

• 2. Suzuki Swift (27 690 db)

• 3. Ford Focus (19 834 db)

• 4. Volkswagen Passat (18 474 db)

• 5. Volkswagen Golf (18 380 db)

• 6. Škoda Octavia (17 427 db)

• 7. BMW 3-as sorozat (14 854 db)

• 8. Opel Corsa (14 039 db)

• 9. Volkswagen Polo (10 206 db)

• 10. Škoda Fabia (9923 db)

Marosi Gábor / sonline.hu