Mindenkit érintő könnyítés jön a használtautó-vásárlásban Magyarországon

Júliustól nem kell majd okmányirodába mennie annak, aki magánszemélyként használt autót szeretne vásárolni vagy eladni Magyarországon – írta a Vezess.hu. Ehhez a személyesen vagy elektronikusan elvégzett regisztráció után használható Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás lesz szükséges, amelybe számos járművekkel kapcsolatos lehetőség is bekerül 2025-ben.

Az alkalmazás használata nem lesz kötelező, továbbra is megmarad a személyes ügyintézés lehetősége. Az új megoldás használatához az autó eladójának és a vevőnek egyaránt kell hogy legyen államilag jóváhagyott elektronikus aláírása, illetve DÁP-regisztrációja.

Az eredetiségvizsgálatra változatlanul el kell majd vinni a járművet, és ennek sikeressége a jövőben is a tulajdonosváltás feltétele marad. A fejlesztési tervek közt szerepel, hogy a tulajdonos-, illetve üzembentartó-váltáshoz szükséges kötelező biztosítást is a DÁP felületén lehessen megkötni, illetve a régi szerződést lemondani. A tulajdonosváltáshoz kapcsolódó díjak kifizetésére is lesz lehetőség az applikációban, az új okmányok postán érkeznek majd.