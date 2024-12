Crossoverrel gokartozni? Miért ne! - Mini Aceman menetpróba

Négyféle felszereltségi szint közül választhatnak a vásárlók

Bevett szokás az autóiparban, hogy a magasabb kategóriákban megjelent megoldások idővel megjelennek alsóbb szegmensekben is. Az Aceman számos olyan funkcióval büszkélkedhet, ami nemrég még a nagyobb BMW-k kiváltsága volt. Okostelefonnal nyithatjuk az autót és vezérelhetjük a kocsi mellől a parkolást (szűk helyeken zseniális), de az is említésre méltó, hogy ez a modell is tanulékony. A GPS-adatok jóvoltából például képes felismerni a gyakran látogatott parkolóház bejáratát és automatikusan lehúzni az ablakot, így a behajtás napi rutinja kényelmesebbé válik.

A 218 lóerős Mini Aceman SE is kifejezetten gyors, de hamarosan érkezik a 258 lovas JCW kivitel

Több okból is megéri a csúcsmodellre áldozni

És a vezetési élmény? Az Aceman E sem gyenge a 184 lóerős teljesítményével, de a 218 lóerős SE verzió vonzóbb lehet, már csak azért is, mert itt 42,5 helyett 54,2 kWh kapacitású az akkumulátor, ami a gyakorlatban 350 kilométer környéki hatótávot eredményez. Bár ebből látszik, hogy a hatékonyság terén semmiképp sem tartozik az élmezőnybe az újdonság,

az SE verzió dinamikája a régi hot hatch-eket idézi, a menetpedál lenyomására azonnali gyorsulás következik,

minimális hajtási befolyással. A tömege a méretéhez viszonyítva ugyan roppant magas (1,8 tonna), a vezető ebből nem sokat érez, az alacsony súlypont miatt szédületes kanyarsebességre képes az újdonság, ráadásul Gokart üzemmódban a volán a legkisebb elfordításra is válaszol. Mindezt úgy tudja az Aceman, hogy nincs meg benne a Minik esetében sokat kritizált túl feszes futómű. Ez sem rugózik lágyan, de az úthibákon vagy fekvőrendőrökön való áthajtás nem hozza ki a vezetőt a sodrából.

A helyzetjelzők világítása is személyre szabható, három stílus közül választhatunk

Mégis, van egy terület, ahol nem brillírozik az Aceman: a tölthetőség. Amíg az SE legfeljebb 95 kW-tal tölthető, addig az alap E változat csak 75 kW-os egyenáramú töltést fogadhat, ami manapság nem egy túl acélos érték, ráadásul ezzel azokat is az erősebb verzió felé terelik, akik nem igénylik a plusz teljesítményt. Persze meg kell hagyni, hogy az árazás tekintetében nem okoz csalódást az új Mini. Az alapmodell 14 070 000, míg az SE kivitel 15 735 000 Ft-ot kóstál, ami bármennyire is meglepő, de az elektromos autók piacán a tisztességes ajánlatok közé sorolja az Acemant.

