Nem nyugszik a kínai autók piaca Oroszországban

Amikor az ukrán háború miatt a nyugati autógyártók kivonultak Oroszországból, számos kereskedőnek hirtelen kellett új márka után néznie, és sok esetben nem alapos előkészítés alapján választottak, hanem aláírtak azzal a forgalmazóval, aki tudott nekik autókat szállítani. Eközben az orosz állam elkezdte támogatni a helyben gyártott autókat, amibe beletartoznak átmárkázott kínai konstrukciók is. Most tehát az elemzők szerint természetes konszolidációt jelent, hogy rekord számban zártak be kínai márkákat forgalmazó márkakereskedők Oroszországban, 2024 első 9 hónapjában 269-et szüntettek meg. Ha nem is ekkora számban, de a Belgee (Fehéroroszországban gyártott Geely típusok), a Solaris (átmárkázott Hyunda-Kia típusok) és a Haval márka bővítette kereskedőhálózatát.

Fotó: Exeed

A legnagyobb vesztes a JAC, a FAW (Bestune) és az Exeed volt. A JAC saját maga piaci pozícióját gyengíti a Moszkvics autóival, illetve nemrég az UAZ gyárban kezdtek el JAC pickupokat gyártani, a FAW (Bestune) nemrég összeveszett az állam által birtokolt és minden eszközzel támogatott Ladával, az Exeed pedig prémium-pozíciója miatt gyengélkedik az inkább a tömegmodellekre koncentráló piacon.

Fotó: Exeed

Ezek a folyamatok nem kezdték ki a kínai autók dominanciáját, hiszen 2024 első 10 hónapjában még így is 60%-os a részesedésük a piacon, októberben rekord-hónapjuk volt több mint 98 ezres darabszámmal; a 10 hónap alatt több mint 782 ezer kínai autót értékesítettek Oroszországban. Várhatóan csökkenni fog a kínai és úgy általában az importált autók részaránya az orosz autópiacon, mivel a most érvénybe lépett piacvédő intézkedések miatt az importautók ára az év végéig mintegy 15%-kal emelkedik, és ez már érinti a már az országban lévő, de még el nem adott importőri-kereskedői készleteket is.