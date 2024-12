Óriásit nőtt a használt elektromos és hibrid autók iránti érdeklődés Magyarországon

Csaknem egymillió hirdetés áttekintésével és több mint hatmillió telefonos érdeklődés alapján vizsgálta meg a Használtautó.hu, hogy az érdeklődők körében mely meghajtású használt autók a legkeresettebbek. 2024-ben több mint 3,2 millió telefonos megkeresést indítottak benzines, és több mint 2,3 milliót dízelautókkal kapcsolatban. Ez a benzineseknél fél, dízeleknél pedig csupán 0,4 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

Elektromos autókra mindeközben több mint 242 ezer, hibridekre pedig több mint 220 ezer érdeklődés érkezett, ami viszont előbbi esetében 52, utóbbi esetében pedig szintén tekintélyes, 42 százalékos növekedés az előző esztendőhöz képest.

Az oldal szerint az elektromos autók népszerűségének látványos növekedése a mérséklődő áraknak köszönhető, a hibridek pedig még a zöld rendszám előnyeinek elvétele ellenére is népszerűbbek lettek. Egyértelműen sokan keresik az alternatív hajtásláncokat a kedvezőbb fogyasztás és környezettudatosság érdekében. Az adatok egyben azt is tükrözik, hogy a hagyományos hajtásláncok piaca továbbra is erős.