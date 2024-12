Visszatért a francia avantgárd - Peugeot 3008 Hybrid teszt

Szinte prémiumautós a műszerfal, főleg a rokon Opelekhez és Citroenekhez képest. Sötétben LED-hangulatvilágítás dereng, a középkonzolra pár gomb és klasszikus hangerőszabályzó került

Fotó: Stefler Balázs

Utóbbiak használatához kicsit előre kell hajolni ugyan, de könnyen meg lehet barátkozni velük, ami kevésbé mondható el a kicsi átmérőjű, kissé szögletesített kormánykerékről, ráadásul a szerkezet túl erős szervórásegítést kapott, kevés visszajelzést ad az útról.

Ezekért kárpótol, hogy a berendezés futurisztikus, remek minőségérzetet ad,

és az ajtóborításról a pulton át egészen a középső kartámaszig végigfutó, alapáras szövetborítás jóvoltából otthonos is. Praktikum terén is jól áll, két-két telefon- és pohártartó, illetve fedeles rekesz is része a dizájn-középkonzolnak.

Balra látható az irányváltó pöcke, a hibrid kivitel B (erős visszatáplálás) helyett M (manuális váltás) módot kínál. Mellette ott az i-Toggle nevű virtuális gombsor, na meg sok zongoralakk

Fotó: Stefler Balázs

Aligha árulunk el meglepetést azzal, hogy az önálló klímapanel odaveszett, annak remélt helyén összesen tíz darab kedvenc-érintőgomb sorakozik. Ezekre a telefontükrözés, a hifi és a sokféle vezetéssegítő asszisztens elérését is programozhatjuk, nem meg a szellőzőrendszerét is, ám a részletes beállítást már a multimédia érintőképernyőjén kell elvégezni. Mivel utóbbit enyhén a vezető felé hajlították, az anyósoldalról kihívás kezelni, de szerencsére a grafika szép, a rendszer kellően gyors, a parkolókamera képe is éles – szükség is van rá, mert nehéz hátrafelé kilátni.

Elődjénél 6 centivel nagyobb tengelytávú, szépek az alapfelnik. Minden kivitel fronthajtású, a Grip Control csomag részeként az állítható kipörgésgátló mellett négy évszakos gumiszett jár

Fotó: Stefler Balázs

Ferde háttal is praktikus a Peugeot 3008?

Talán a Stellantison belül lámapspecialista opelesek tudása is benne van abban, hogy ilyen hatékonyan világítanak a LED-fényszórók, ám a távfényasszisztens ügyetlen, sokszor vakítja a szembejövőket, ügyesebb lehet a GT-csúcsmodellhez járó Matrix-rendszer. Szintén német hozománynak tűnik a fotelkészítési know-how, így a 3008-ban hosszú távon is kényelmes, és a crossover-műfaj átlagánál jobban tart a vezetőülés, amely alapáron (az ülőlap döntést kivéve) manuális állítású, de félbőr kárpitos, fűthető, pneumatikus deréktámaszos és AGR-minősítésű.

Átlagos, de a kategórián belül nem nagyvonalú a helykínálat – csoda is lenne SUV-kupé építéssel. Hátra is jut szellőzőrostély, 12 voltos aljzat, két USB töltő és otthonos ajtókárpit

Fotó: Stefler Balázs

Ami a második sort illeti, nincs szó óriási helykínálatról (arra ott a rokon 5008-as), ám ha SUV-kupéként vizsgáljuk, nem is rossz a helyzet: értékelendő, hogy 1,90-as felnőtteknek a láb- mellett a fejtér is megfelelő, a tervezők ehhez rajzolták a tetővonal lejtését.

Kár, hogy mélyre beépített pad miatt kissé felhúzott lábbal kell ülni,

praktikus viszont, hogy közel síkba lehet dönteni a támlákat hosszú tárgyak szállításához. A sok extrát látva meglepő, de egyáltalán nem gond, hogy kézi mozgatású az ötödik ajtó, mögötte alaphelyzetben 520 literes és jól pakolható a csomagtér.