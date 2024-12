A Taxi 6 forgatására érkezett? - Peugeot 508 GT Hybrid teszt

Wallboxról akár 1 óra 40 perc alatt tele lehet az akku, feltéve, hogy kifizetünk 210 ezer forintot a 3,7 helyett 7,4 kW-os fedélzeti töltőért. WLTP mérés szerint 64 kilométer az elektromos hatótáv

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

4. Tud sietni, de inkább cirkálni szeret

Valós elektromos hatótávja nagyjából 40-45 kilométer, és hosszú utat is tartalmazó tesztünket 7,1 literes fogyasztással zártuk – ami többi városi menettel, sűrűbb töltésekkel ennek töredékére faragható, de a kábelt elő sem véve romolhat is a helyzet. Ha van delej az akkuban, tudja szedni a lábát a Peugeot (0-100 km/h: 7,9 s), és a bátor kanyartempó sincs ellenére, igaz, a komótos automataváltó és a kormány kevés visszajelzése emlékeztet rá: inkább utazóautónak szánták. Szerencsére ehhez a hajtás kifinomultsága mellett a kellemes rugózási- és zajkomfort is adott.

Maradt jó néhány billenő- és érintőgomb, de a klíma összes funkciója csak az érintőképernyőről kezelhető. A jellegzetes kar helyett már pöcökkel vezérelhető a nyolcfokozatú automataváltó

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

5. Felső polcos termék a Stellantisnál

A szépségnek ára van, ami itt legalább 14,5 millió forintot jelent – háromhengeres alapmotorral. Szerintünk jobb vétel alig 900 ezres felárral a dízel, míg a legolcsóbb plug-in hibrid 19,2, a tesztelt 225 lóerős GT kivitel pedig 21,08 millió forintba kerül.

Olyan extrákkal, mint a tolótető, a masszázsülés vagy az éjjellátó, igazán igényes autóvá az 508-as,

csakhogy a prémiummárkák vadászterületérére merészkedik. Sőt, a többi PHEV-hez hasonlóan nálunk nem reménykedhet sokáig zöld rendszámban – a különlegességre vágyók szimpátiájában viszont mindenképp.

Adaptív lengéscsillapítók, tisztességes multilink hátsó futómű, a SUV-okhoz képest alacsony tömegközéppont: finoman mozog az 4,75 méter hosszú Peugeot, még 19 colos kerekeken is

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

Igazi kupés stílusjegy a keret nélküli ajtó, hatékony szigeteléssel és kettős üvegezéssel – így sztrádán sincs zavaró szélzaj. Igényesek a műanyagok, legalábbis a könyöklő körül és felett

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

Nem olcsók (1,85 millió forint) a gyönyörű vörös bőrkárpitozású, AGR-minősítésű, motorosan állítható, kihúzható combtámaszos masszázsfotelek, de sokat emelnek a beltér színvonalán

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

Meglehetősen szűk az ajtókivágás, ezért érdemes ügyelni a fejre beszállásnál, és a helykínálat sem éppen nagyvonalú. Viszont hátra is jutottak légbefúvók, illetve USB-C töltőcsatlakozók

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

Láblendítéssel vagy gombnyomásra, a kalaptartóval együtt nyílik fel az ötödik ajtó. Remekül hozzáférhető, de a papíron 487-1537 literes térfogat ellenére nem igazán tágas a csomagtér

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

Nincs többé európai Ford Mondeo, Renault Talisman és sok más egykori rivális, de az 508-as állja a sarat, és öröm visszanézni rá a parkolóban. A hibrid rendszer össznyomatéka 360 Nm

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

