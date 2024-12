Rózsaszín Párduc az új Jaguar

Teljesen új vásárlóközönséget akar megszólítani a Jaguar, már az új formavilág érkezését bejelentő sajtóanyagban is elárulták, hogy szerintük akár az aktuális vásárlók 85%-a is hátat fordít a márkának. Aztán meglátja az ember az elektromos korszakot előjelző tanulmány képeit, és elgondolkozik azon, nem becsülték-e alul ezt a számot a Jaguarnál.

Fotó: Jaguar

Nyers a karosszéria, mintha a teljes Reset közben akkor készítették el a terveket, amikor még nem indult teljesen újra a grafikai részleg. Arányok tekintetében jól áll a Jaguar Type 00, hiszen a hosszú orr, a hátratolt utastér az E-Type kupéra emlékeztet, csak itt vannak egyenes vonalak is és természetesen óriási átmérőjűek a kerekek (a felnik 23 colosak). A 2026-os érkezésig még van idő csiszolni a részleteket, mármint egyáltalán részleteket adni a karosszériának, és akkor talán könnyebben emészthető lesz a látvány. Bár a Tesla Cybertruck kapcsán is voltak hasonló remények…

Fotó: Jaguar

Nem véletlen, hogy rögtön 2 autót is prezentáltak a Miamiban megtartott bemutatón, hiszen az 1961-es Genfi Autószalonon is 2 darab E-Type állt a nagyközönség elé. A rózsaszín egyébként Satin Rhodon rose névre hallgató fényezés, amivel Miami art deco építészetét idézik, míg a kék Silver Blue névre hallgató fényezés, amelyet a hatvanas években használt Opalescent Silver Blue szín alapján kevertek ki, és azzal a márka brit gyökereire utalnak.

Fotó: Jaguar

A Jaguar által közölt gyári kémfotókon gondosan odafigyeltek arra, hogy semmilyen következtetést ne tudjunk levonni a végleges megjelenésről, ami biztosan eltér attól, amit itt látunk. Például az Egyesült Államokban – ami a jövőben is a legnagyobb piacok között lesz – a törvények nem teszik lehetővé a visszapillantók kiváltását kamerával-monitorral, illetve a szériaváltozat 2+2 üléses és 4 (vagy 2+2?) ajtós karosszériát kap. Maga a név is arra utal, hogy amit itt látunk, csak kiindulópont, a Type 00 esetén az első számmal a zéró helyi károsanyag-kibocsátásra utalnak, míg a második szám az új korszak kezdetét jelzik.

Fotó: Jaguar

A külsőhöz hasonlóan minimalista a belső tér is, nyoma sincs kapcsolóknak, a képernyők is csak szükség esetén bújnak elő rejtekükből, a vezetőt és az utast egy 3,2 méter hosszú gerinc választja el egymástól. Rendhagyó az anyagválasztás, a bronz mellett travertin mészkő és textilek borítják a felületeket, nyoma sincs állati vagy épp műbőrnek, fának, krómnak. Az utastér oldalán és közepén végigfutó bronz díszbetéteket kézzel formálták. A hagyományos márkakereskedések helyett majd különleges szalonokban lehet megtekinteni a Jaguar villanyautókat, az első ilyen Párizsban nyílik majd meg, de más metropoliszokban is lehet majd találkozni velük.