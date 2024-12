Egy ideális világban népautó lenne belőle – Skoda Elroq menetpróba

Profilból látszik, hogy inkább emelt ferdehátú, mint valódi SUV

Nyugodt, családi SUV-nak sokkal jobban beválik az új Skoda, mint élményautónak, hiszen hangárnyi utasterében, kényelmes üléseiben, csendesen (eleve remek a zajszigetelés, de dupla az első oldalüvegezés, akusztikus védőfólia van a szélvédőn, továbbá nincs szintetikus motorhang) és komfortosan lehet utazni, különösen akkor, ha a feláras adaptív lengéscsillapítást is megrendeltük. Kár, hogy a DCC csak a nagy akkus változatokhoz érhető el (454 ezer forintért) a progresszív kormánnyal és a rekuperációt állító kormányfülekkel egy csomagban.

Mivel az Enyaq már bebizonyította, hogy a Skoda népszerűsége elektromos hajtással is megőrizhető, az egy mérettel kisebb Elroq is abszolút sikervárományosnak számít, pláne úgy, hogy

a Volkswagen-konszernen belül jelenleg nincs közvetlen villanyos konkurense.

Házon belül persze ott van a nemrég frissített, belső égésű motoros Karoq, amely a 115 lóerős háromhengeres benzinessel nagyjából 3,4 millió forinttal olcsóbb, mint a 170 lóerős, 14,8 millióba kerülő Elroq 50. Igaz, egy hasonló teljesítményű, automata váltós Karoq csak 1,8 millióval kerül kevesebbe, ami már sokakat elgondolkodtathat.

Farmotoros Skoda ez is, de más közös vonást nehéz találni a márka régi modelljeivel

Azonban nem árt tudni, hogy az Elroq felszereltsége a konkurenciához képest meglehetősen hiányos, hiszen alapáron csak egy lemezfelnis, fekete belsős, tolatókamerás és -radaros autót kapunk egyzónás klímával, amelybe a hőszivattyút (545 ezer Ft), a távolságtartó tempomatot és egyéb fejlett vezetéstámogató rendszereket is külön kell megvenni, nem is beszélve az olyan úri huncutságokról, mint a navigáció, a mátrix-LED fényszóró, a head-up display, az ülésfűtés, a parkolóradar, vagy a távirányítós, okostelefonos parkoltatás lehetősége. Pár extra és csomag beikszelésével kapásból 16-17 millióra ugrik az ár a kis akkuval is, annyiért pedig már Tesla Model 3-ast is lehet venni nagyobb hatótávval, jobb vezethetőséggel és még gazdagabb felszereltséggel. De az Elroq igazi konkurense az új Kia EV3-as, amely 58,4 kWh-s akkuval, 204 lóerővel és jobb felszereltséggel 14 millió alatt is megvásárolható.