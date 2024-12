Szentségtörés vagy tökéletesítés? Itt egy lila BMW M1!

Fotó: Kith

A Kith divatház idén 3. alkalommal készít BMW-kollekciót, a mottó pedig az M1-es. Nem véletlenül, hiszen Ronnie Fieg legújabb autója egy 1981-es BMW M1-es, amelyet a gyárban építettek újjá a divattervező elképzelése szerint. Eredetileg csak 5 karosszériaszín (fehér, narancs, piros, kék és szürke) és 2 belső hangulat (fekete és barna) közül lehetett választani, ezen felül készült még 2 ezüstmetál és 2 fekete példány is.

Fotó: Kith

Ronnie Fieg azonban ki akar tűnni a mezőnyből, ezért a bajorok Techno Violet nevű színét választotta a karosszériának – ez a szín az E36 M3-ason debütált, manapság az Individual műhely palettáján lehet megtalálni. Ez a szín akkor keltette fel a divattervező figyelmét, amikor a 2022-es kollekciójához gyűjtött inspirációt a BMW Classic gyűjteményben, amelynek a része egy ilyen M3-as. A fényképek nem adják vissza a színt, amely a fénytől függően eltérő árnyalatokat mutat, amit élőben kell látni. A sötét külsőhöz sötét belső dukál, a BMW Individual Merino bőr egy részére Kith-logós mintát nyomtak, ilyennek kárpitozták az ülések közepét, a fejtámlákat, a váltókart, az ajtókat és a padlószőnyeget is.

Fotó: Kith

Műszakilag nincs változás, a BMW M szakembereinek jóvoltából felújították a technikát, a mechanikus befecskendezővel szerelt, hengerenként 4 szelepes 3,5 literes soros 6 hengeres 277 LE/330 Nm teljesítményű, ami 265 km/órás csúcssebességet tesz lehetővé. A BMW M1 E26 by Ronnie Fieg az idei BMW-kollekcióval együtt lesz megtekinthető az Art Basel Miami kiállítás kísérőrendezvényeként stílusosan egy parkolóház 7. emeletén, ahol a divatbemutatót is tartják, a divattervező BMW-gyűjteményének többi tagja is látható lesz az eseményen.

Fotó: Kith

Az érdeklődők a helyszínen a Techno Violet színű BMW M1-es 1:18 méretarányú kicsinyített változatát is megvásárolhatják a ruhák mellett.