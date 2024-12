Több mint négymillió forintot kérnek egy mindössze 300 km-t futott kocka Ladáért

1966-ban az "évszázad üzletét" kötötték meg a szovjetek az Év Autója díjas Fiat 124 licencének megvásárlásával. Több ponton módosították, egyszerűsítették, és ezzel igénytelenebbé is tették az eredeti olasz konstrukciót, hogy 1970-től Zsiguli néven gyártsák, és a strapabíró autóval elárasszák a volt keleti blokk országait.

Fotó: Avito.ru

Bár lépésről lépésre igyekeztek csiszolni rajta, negyven év alatt a mai autóipari trendhez képest szinte alig változtattak az eredeti autón.

1980-ban igazi szenzáció volt az erősen frissített 2105-ös kocka Lada bemutatása,

amellyel lelkesen próbált a szovjet ipar felzárkózni a nyugati konkurenciához. A két évvel később bemutatott, magas hűtőrácsa miatt paraszt Mercinek becézett 2107-es változat fényszórómosóval és elektromos rádióantennával kényeztetett, tovább növelve a Lada presztízsét.

Fotó: Avito.ru

Nyugat-Európában nemcsak forgalmazták, Németországban még gyártottak is egy minden jóval felszerelt kivitelt. Magyarországon még a rendszerváltás után is sokáig népszerű volt, de ahogy szépen lassan az egész régióban, itthon is a nyugati márkák vették át a helyét. Hazájában és a szovjet utódállamokban azonban a mai napig keresett olcsósága és tartóssága miatt.

Fotó: Avito.ru

Semmi sem tart örökké, többé már semmilyen biztonsági vagy károsanyag-kibocsátási szabványnak nem felel meg a jócskán túlgyártott modell.

Összesen 16,8 millió példány készült a kocka Ladákból,

Oroszországban a 2105-ös gyártása 2010-ben, a 2107-es gyártása 2012-ben fejeződött be.

Fotó: Avito.ru

A képeken látható, 1997-es gyártású, 71 lóerős 1,5 literes motorral szerelt 2105-ös egészen tavalyig el sem hagyta az első tulajdonosa garázsát, a második tulajdonos azonban már egy próbautat megengedett magának, így a kocsi futásteljesítménye mára átlépte a 300 km-t. Az időkapszulának is kiváló fehér Ladáért most 1,1 milló rubelt, azaz 4,13 millió forintot kér a második tulajdonosa egy orosz hirdetési portálon.