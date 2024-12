Továbbfejlesztett e:HEV hibrid rendszerrel jön 2026 elején a Honda Prelude

Fotó: Honda

Noha már megkezdődött az elektromos átállás az autópiacon, az átmeneti lépcsőnek tekintett hibrid technológiának még van létjogosultsága, ezért a Honda elkészíti az e:HEV rendszerének továbbfejlesztett változatát. Teljesen új fejlesztésű 1,5 és 2,0 literes benzinmotorok, hatékonyabb és kisebb méretű hajtómotorok segítségével javítanak nagyjából 10%-ot a fogyasztáson. A benzinmotorok a korábbinál mintegy 40%-kal szélesebb fordulatszám-tartományban működnek optimálisan, a hajtómotoroknál a kis- és a közepes méretű rendszereknél lesznek közös alkatrészek, ami a méretgazdaságosság alapján az előállítási költséget csökkenti.

Az ügyfél onnan ismeri meg legkönnyebben a továbbfejlesztett Honda e:HEV rendszert, hogy annál szériában adják az S+ Shift funkciót. A gyakorlatban ez pillanatnyi torpanással és a hangszóróból érkező műhang segítségével szimulált kapcsolásokat jelent, amit a sofőr a kormányoszlopon lévő kapcsolófülekkel irányíthat – természetesen a digitális grafikában is lesz virtuális fordulatszámmérő. A továbbfejlesztett e:HEV rendszer másik újdonsága a hátsó hajtómotoros összkerékhajtás lehetősége, konkrétan azokat a 68 lóerős hajtómotorokat kapják meg a hibridek, amelyek a Honda jövőbeli villanyautóiban is szerepet kapnak. Ezek már ott lesznek az új Honda Prelude kupéban is, ami Észak-Amerikában már 2025 végén, Európában 2026 elején kerül a kereskedésekbe. A sportmodell a Civicnél rövidebb tengelytávolsággal, de szélesebb nyomtávval rendelkezik, a Type R felfüggesztését kapja a hajtási befolyást csökkentő első rugóstagokkal, elektronikus vezérlésű lengéscsillapítással – de a Comfort és Sport mellett lesz GT üzemmód is.

Nem csak a hibrid hajtást fejleszti a Honda, az új középkategóriás műszaki alapnál a karosszériastruktúra átalakításával (egyszerűbb felépítés, nagyobb merevség) mintegy 10%-kal, azaz 90 kg-mal csökken majd az autók tömege, miközben az arra épülő járművek alkatrészeinek 60%-a közös lesz – ez sokkal magasabb a jelenlegi aránynál. Nem változott a Honda menetrendje, annak érdekében, hogy 2050-re teljesen karbonsemleges legyen a működése, 2040-re akar átállni az akkumulátoros-elektromos, tüzelőanyagcellás-elektromos járművekre, de a jelen egyelőre a hibridekről szól, amelyekből előrejelzése szerint 2030-ban még évi 1,3 millió példányt értékesít.