Csúcsformában tért vissza a japán terepjáró-ikon - Toyota Land Cruiser 250 menetpróba

Aligha van olyan autótípus a világon, amely hosszabb múltra tekinthet vissza, mint a Toyota Land Cruiser. Első generációja, a BJ 1951-ben mutatkozott be a Willys Jeep alapjain, de nagyobb karosszériával és hathengeres Toyota-motorral. Utódai, a 20-as (1955), 40-es (1965) és a máig gyártásban lévő 70-es sorozatok (1984) elévülhetetlen érdemeket szereztek Afrika, a Közel-Kelet, és még számos fejlődő régió motorizációjában, vagyis ott, ahol a jó értelemben vett igénytelenség és a megbízhatóság legalább annyit nyom a latba autóválasztásnál, mint a terepjáró képesség.

A 40-es sorozatú Toyota Land Cruiser 1960-ban mutatkozott be

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A kőkemény munkagépnek számító Heavy Duty sorozat fölé 1967-ben érkezett meg a Range Roverrel konkuráló tágas luxusterepjáró Land Cruiser-változat, a Station Wagon, 1985-től pedig háromtagúvá vált a modellcsalád, amikor megérkezett a valamivel kisebb Light Duty, amely Prado néven vált ismertté. Ennek az ágnak 2009-ben mutatkozott be a legutóbbi nemzedéke, a nálunk is árult 150-es, de hiába

kapott az azóta eltelt 15 évben több modellfrissítést is, mára eljárt felette az idő.

Végül 2023 augusztusában debütált az utód 250-es, amely most érkezett meg a magyar piacra, én pedig Marokkóban próbálhattam ki.

Hódít a retró a Toyota Land Cruisernél is

Ezúttal nem készül rövid tengelytávú, háromajtós változat, pedig az terepen még ügyesebb lenne

Fotó: Toyota

Megjelenésében markánsan különbözik közvetlen elődjétől, a gömbölyded formákól ugyanis klasszikus, szögletes retró dizájnra váltottak a tervezői, amit az emblémák helyére került, betűvel kiírt márkajelzések is hangsúlyoznak. Hosszabb és magasabb lett, már majdnem akkora, mint a 2007 és 2021 között gyártott, V8-as dízelmotorral itthon is árult „nagy” Land Cruiser, a 200-as sorozat, de a mai Mercedes G-osztálynál 10 centivel hosszabb is.

Ezúttal vonalzóval rajzolták a formát, az első lökhárító darabjai külön cserélhetőek

Fotó: Toyota

Persze indokolt is a méretnövekedés, mert a 200-as utódát, a hathengeres turbómotorral szerelt 300-as csúcs Land Cruisert Európában már nem forgalmazzák, így

a 250-esnek két modellt kell egyszerre leváltania nálunk.

A 150-eshez képest 8,5 centivel lett hosszabb (492,5) és 9 centivel magasabb (193,5), de a 211,5 centis teljes szélessége 7 centivel csökkent, hogy szűk helyen könnyebb legyen manőverezni vele.