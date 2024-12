Új dízelt kapott a Peugeot pickup

Fotó: Peugeot

Még 2020-ban dobta piacra a kínai partner Changan K70 modelljén alapuló Landtrek pickupját a Peugeot, amely most kapott egy frissítést. Az új hűtőrács közepén már az aktuális márkajelzés látható, mellette helyezték el az oroszlánkarmokat szimbolizáló menetfényeket, átalakították az első és hátsó lökhárító formáját is. Az utastérben átalakították a digitális grafikát, már vezetéknélküli a telefoncsatlakoztatás. Az alapkivitelben a 2 ülés helyett 3 személyes üléspad is kérhető az első sorba.

Fotó: Peugeot

Továbbra is elérhető az 1,9-es turbódízel és a 2,4 literes turbómotor, de van egy új opció is. A csak duplafülkés karosszériával választható csúcs-felszereltségnél már a 2,2 literes Multijet dízelt adják 200 LE/450 Nm teljesítménnyel, a váltó 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 8 fokozatú automata lehet. A csúcsmotornál hátsó tárcsafékeket és állandó összkerékhajtást is adnak, egyébként dobfék lassít hátul és kapcsolható összkerékhajtást lehet kérni. A Peugeot továbbra se tervezi a Landtrek európai forgalmazását, az marad az aktuális piacokon, tehát Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában.