Új névadási rendszert vezet be a DS

Fotó: DS

Korábbi vállalásának megfelelően a DS márka mostantól kezdve csak elektromos autókat dob piacra, ezeket az élesebb megjelenés mellett még az új nevekről is könnyen meg lehet majd ismerni. Megőrzik a méretre utaló számot, de ahhoz hozzácsapnak egy N° előtagot, amivel a francia numéro, azaz szám szóra utalnak. Amíg írásban az N betűt egy kör követi, a grafikai elemeken gyémánthoz hasonló négyszöget látunk majd.

Fotó: DS

Az utca embere könnyebben be tudja majd azonosítani az autókat, hiszen a típusjelzés – az új szabadidő-kupé N°8 néven koronázza meg a kínálatot – mellett elöl és hátul is elhelyezik a DS Automobiles feliratot. A név mellett megmutatták az új modell műszerfalát is, még nemesebb anyagokkal teszik minőségivé az egyszerű belsőt, a műszerfal az ajtókárpitokkal együtt öleli körbe az utasokat, egyedi hang- és fényrendszerek teszik különlegessé az élményt. Bővebbet néhány héten belül, amikor álcázás nélkül mutatják meg kívül-belül a DS N°8-ast.