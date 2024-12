Véget ért a Volkswagen VR6-os blokk gyártása

Fotó: Volkswagen

Amikor Carl H. Hahn 1982-ben visszatért a Volkswagenhez, a nemzetközi terjeszkedésre helyezte a hangsúlyt, az ő kezdeményezésére létesítették a kínai vegyesvállalatokat. A cégvezető nagy versenysport-rajongóként támogatta az ez irányú kezdeményezéseket, a 16 szelepes motorok és a G-feltöltő is az ő regnálásához köthető, ahogy az ő álma volt a 6 hengeres motorral szerelt Golf is, aminek a megvalósításához a mérnökök felelevenítették az 1978-ban a prototípus-stádiumig jutó 2,0 literes VR6-os blokkot. A szűk motortér miatt vették elő a korábban a Lancia által használt szűk hengerszögű V-motor konstrukcióját, a lökettérfogatot az amerikai piac igényeit szem előtt tartva 2,8 literre növelték, és kész is lett a „V-Motor Reihenmotor 6”, azaz VR6-os blokk.

Fotó: Volkswagen

A kezdeti 2,8 literes változatot (174 LE) hamar követte a 2,9 literes (190 LE), és gyorsan elterjed a VW-kínálatban a nagy blokk, ami aztán számos másik erőforrás alapjául szolgált. Készült például VR5-ös változata 2,3 literes lökettérfogattal, de ebből készítették el a W8-as, W12-es blokkokat is – a Bentley nemrég búcsúztatta ezt az erőforrását –, no meg a modern kori Bugattit egészen mostanáig meghatározó W16-os 8,0 literes 4 turbós óriást is. 1999-ben mutatták be a hengerenként 4 szelepes változatot, 2001-ben jött a 3,2 literes változat, 2005-ben a 3,6 literes, közvetlen benzinbefecskendezéssel – ennél az addigi 15°-os hengerszöget 10,5°-ra csökkentették.

Fotó: Volkswagen

A turbómotorok térhódítása miatt a 2010-es évek első felében már elkezdte kivezetni a piacról a VR6-os blokkot a Volkswagen, azonban a kínai piac számára 2017-ben elkészített 2,5 literes turbós változat (300 LE/500 Nm) miatt egészen mostanáig tartott, mire elérkezett a nyugdíjazás. Az utolsó VR6-os blokkot 2024. december 12-én gyártották le, ezzel 34 év és közel 1,87 millió példány után nyugdíjazták a különleges erőforrást.