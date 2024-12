Biztosnak tűnik, hogy visszatér a Toyota legendás sportautója

A novemberi Japán-ralin hivatalosan „csak” egy újabb konstruktőri ralivilágbajnoki címmel lepte meg rajongóit a Toyota. A versenyt kísérő sajtóbeszélgetések során azonban elhangzott egy nagyon fontos mondat, amely legalább akkora eufóriát váltott ki, mint a WRC-győzelem: „megcsináljuk a Celicát!”

A hatodik generációt 1993 és 1999 között gyártották

Fotó: Toyota

2005-ben egy harmincöt éven és hét generáción át tökéletesített típustól vett fájdalmas búcsút a Toyota.

A Celica távozása elkerülhetetlen volt: a sportautók iránti kereslet megcsappanása és a japán jen erősödése felváltva verte a szögeket a kupé koporsójába.

Ez persze nem vigasztalta sem a gyári mérnököket, sem az ügyfeleket, akik nem csak egy kiváló autót, hanem egy motorsportikont is sirattak: a Celica négy egyéni (1990, majd 1992-1994) és kettő konstruktőri (1993 és 1994) ralivilágbajnoki címet hozott a Toyotának, és ezzel mindmáig a márka történetének egyik legsikeresebb versenyautója. Az élet persze azt mutatja, hogy a Toyota azonnal megbánta a döntést: már 2004-ben bevezették a Toyota Zelas sportkupét, amely Észak-Amerikában Scion tC néven futott be jelentős karriert, aztán 2012-től világszerte forgalmazták a különböző piacokon más és más néven ismert, Európában GT86-ként futó hátsókerék-meghajtású modellt, amely ma már második generációjában jár, mint GR86.

A hetedik generáció utolsó példánya 2005-ben készült el

Fotó: Toyota

„Nem vagyok biztos abban, hogy a nyilvánosság előtt szabad-e kimondanom, de megcsináljuk a Celicát” – hangzott el Nakadzsima Juki, a Toyota alelnöke szájából egy, a Japán-rali hétvégéjén tartott sajtóbeszélgetésen. „Őszintén szólva, még semmi nyoma nincs ennek, de a cégen belül sokan vannak, akik tűkön ülve várják a Celica visszatérését.” – fejtette ki Juki-szan.

A bejelentés, amit a Toyota egyébként azóta sem erősített meg hivatalosan, örvendetes, ám a legkevésbé sem meglepő. Tojoda Akio, az autógyártó igazgató tanácsának elnöke már korábban is arról beszélt, hogy a Supra után a cég másik két sportautó-legendáját: a középmotoros MR2-est és a Celicát is szeretné ismét a kínálatban tudni. Ennél is frissebb az az értesülés, hogy a Gazoo Racing „drasztikusan kibővítené” modellválasztékát, amely jelenleg négy típusból (GR Yaris, GR Corolla, GR86 és GR Supra) áll.

Továbbra sem világos ugyanakkor, hogy az új Celicának milyen szerepet, és milyen hajtásláncot szán a Toyota.

Ha a GR86-tal párhuzamosan, annak alternatívájaként lépne piacra, akkor bizonyosra vehető, hogy akkumulátoros elektromos modellként születik újjá; ha annak utódja lesz, akkor viszont a belső égésű motor és a hátsókerék-meghajtás sem elképzelhetetlen.