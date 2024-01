Az Ikarus 1988-ban mutatta be különleges, 22,6 méter hosszú, ötajtós autóbuszát, amelyet Budapesten is teszteltek. A járművet négy évvel később Irán fővárosa, Teherán vásárolta meg, mert egy időben fantáziát látott az ilyen hernyóbuszokban. Az autóbusz egészen 2009-ig szállított utasokat, azután félreállították.

2017-ben a Budapesti Közlekedési Vállalat és a Magyar Műszaki Közlekedési Múzeum összefogott, hogy elkészítsen egy BKV-s replikát a 293-asból. Ez 2022-re elkészült.

A Gehilio's Garage legutóbbi videójában a duplacsuklós Ikarus volt a téma. Sorra vették, hogy a replika busz miben tér el az eredetitől, amibe beletartozik az is, hogy olyan részletekre is kitértek, amelyek esetleg kellemetlenek lehetnek. Ilyen például az, hogy a másolat számos ponton különbözik a jelenleg is Teheránban lévő eredetitől.