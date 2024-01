A fiatal férfi december végén alighogy kilépett az Orangeville-i vizsgaközpontból, úgy döntött, hogy megünnepli a jogsit, nem akárhogyan: bont egy sört, és azt útban hazafelé megissza. A sör hatására, vagy örömében rá is lépett a gázpedálra, és elszáguldott egy jelöletlen rendőrautó mellett - írta a portál.

A rendőrök persze elfogták, mint kiderült, a megengedett 50 kilométer/óránál jóval gyorsabban ment, és észrevették az autóban a megbontott sört is. Az alkoholszonda is kimutatta az elfogyasztott szeszes italt, így alig húsz perc után a frissen szerzett jogosítvány be is vonták.

Nem is értem, miért gondolja valaki, hogy vezetés közben sört inni a járművében okos ötlet, nemhogy egy kezdő sofőr, akinek jól kellene ismernie a közlekedési szabályokat - mondta Ian Michel a helyi rendőrségtől.

