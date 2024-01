A közutakkal kapcsolatban is igaz, hogy a megelőzés olcsóbb, mint a tünetek kezelése. Ezt szem előtt tartva fejlesztették ki most a Liverpooli Egyetem, a Robotiz3d és a Hertfordshire megye közútkezelő osztályának szakemberei segítségével az Arres Prevent nevű útkarbantartó rendszert. Ennek lényege, hogy az útfelületet kamerával figyelve még a kátyú kialakulása előtt fel lehet ismerni az úthibákat, és azokat kellő gyorsasággal kezelve elejét lehet venni a kátyú kialakulásának.

Noha készítettek egy dedikált, az útfelületet kamerával figyelő önjáró robotot is, az csak egy része a rendszernek, hiszen például a közigazgatás járműveire (közösségi közlekedés járművei, kommunális feladatot ellátó haszonjárművek, rendőrautók stb.) szerelt kamerák is végezhetik az útállapot-ellenőrzést, algoritmus elemzi a képeket és az alapján küldi a jeleket a központba az aszfalton megjelenő repedésekről. A javítást, mármint a repedések kitisztítását, azok bitumennel való megtöltését egy másik robotizált jármű végzi, amely akár emberi felügyelet nélkül is képes a munkavégzésre – a megfelelő üzemanyagok utánpótlásának biztosításával akár 0-24 órában tud dolgozni, tehát kis forgalmú útszakaszokon nappal, nagy forgalmúakon éjjel tudja kijavítani a repedéseket.

2020-ban indult az Arres Prevent rendszer fejlesztése, amelyet eddig csak zárt területen teszteltek, de még 2024 elején elindul a tesztüzem Hertfordshire megye közútjain. A rendszer egyébként nem váltja ki teljesen az emberi kátyúzást, hiszen a nagyobb méretű úthibákat továbbra is a közútkezelő munkatársai javítják, azonban nem kell lakossági bejelentésre várni azokkal kapcsolatban, hiszen a kamerás rendszer segítségével azokat fel lehet automatikusan ismerni. Ráadásul a kátyú-adatbázis a jövő önvezető autói számára is segítséget jelent, hiszen ott pontos GPS-koordinátával jelennek meg az úthibák, amelyekre így fel tud készülni a robotpilóta.