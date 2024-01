Nem egyszerűen csak felfrissítette a Toyota GR Yaris tudását a gyár, lényegében újraalkották az egész konstrukciót. A kifejezetten ehhez a modellhez gyártott háromajtós karosszériánál 13%-kal növelik meg a ponthegesztések számát, 24%-kal több strukturális ragasztót használnak, emellett még a lengéscsillapító-rögzítő csavarok számát is 1-ről 3-ra növelték – mindez merevebb felépítményt és jobb felfüggesztés-reakciót eredményez.

Az első lökhárítóban megnövelték a szélső légbeömlők méretét, a hűtőrács-betét már többrészes is darabokban is cserélhető (motorsport-sérülések...), a hűtőrendszer teljesítményét azzal javítják, hogy gombnyomásra vizet spriccelnek az intercooler hűtőre (Hűtés Csomag).

Teljesen új a műszerfal, amelyet a raliversenyzők igényeire szabtak – minden elérhető közelségben van és egyértelműek a funkciók –, a középkonzol 15°-kal a vezető felé fordul, a 12,3 colos digitális műszeregység több motorsport-grafikát is kínál. Kijavították a sokat kritizált hibákat: a belső tükör feljebb vitelével és a műszerfal felső peremének 50 mm-rel süllyesztésével megnövelték a látómezőt, az üléspozíciót 25 mm-rel vitték lejjebb. Opciós a motorsport-kézifék, amely a hatfokozatú kézi kapcsolású és a nyolcfokozatú automatikus váltóhoz is kérhető, ennek a karja a váltókar és a kormány között található.

Az 1,6 literes, háromhengeres turbómotor teljesítményét 261-ről 280 lóerőre (Japánban 304), a nyomatákát 360-ról 390 Nm-re (Japánban 400) növelték, újdonság a ZF fejlesztésű, nyolcfokozatú hidrodinamikus tengelykapcsolós automatikus váltó megjelenése, ami nagyban megkönnyíti a vezető dolgát (városi araszolás, nincs túlpörgetés visszakapcsolásnál) és mindössze 18 kg-mal növeli a saját tömeget. A karnál megfordították a pöckölés irányát, azaz előrefelé kapcsol vissza (csak ha a fordulatszám megengedi) és hátrahúzva kapcsol fel a váltó, akár az igazi raliautókban. Automata módban a pedálkezelés alapján készül fel a kapcsolásokra az elektronika.

Újdonság, hogy az eddigiek mellett (Eco, Normal, Sport) mellett már Circuit üzemmód is választható, ezt csak akkor engedi az elektronika, ha a navigáció alapján versenypályán van a Toyota GR Yaris. Ilyenkor a turbó lefújószelepe más program szerint működik, állandóan jár a hűtőventilátor a hűtőfolyadék hőmérsékletének csökkentése érdekében, törli az elektronikus sebességkorlátot (Japánban 180 km/óra), és a műszeregységben jelzi a fel- és lekapcsolásokat is az elektronika. Nem csak a GR Yarist, hanem az ahhoz kínált motorsport-szolgáltatást is fejlesztette a Toyota Gazoo Racing, ezzel kapcsolatban később lesznek információk.