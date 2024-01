Nagyobb gondja is volt a Ladának annál, hogy átvegye a Nissan szentpétervári üzemét, és munkát adjon az ott dolgozóknak, de hát felsőbb utasításra elindították a projektet. Jobb híján kínai megoldást kerestek, és a FAW által Oroszországban forgalmazott, így minden szükséges jóváhagyással rendelkező Bestune T77-es mellett tették le a voksot. Június 19-én ünnepélyes keretek között megindult az autók nullrevíziója, hiszen a kínai FAW teljesen összeszerelt autókat küldött, amelyeken egy nagyobb nullrevíziót kellett csak elvégezni – a politikusok mindenesetre nagyon örültek az egésznek.

Ekkor még évi 10 ezer autóról szólt a fáma, no ebből lett összesen 170 példány fél év alatt.

Aztán jöttek az első hírek-észrevételek, miszerint nem is Lada-márkajelzést használnak az autóban, csak a kocsi orrára csavarozták rá a hajós emblémát, az utastérben minden maradt a régiben. Aztán kiderült, hogy a kínaiak nem egyeztek bele az átmárkázásba, azaz hogy Lada márkanéven kínálják az autójukat, így nem is küldtek több autót vagy készletet a kezdeti adag után. Ehhez képest csak most lett hivatalos, hogy vége a projektnek, mert az orosz fél nagyon kereste a megoldást, de nem sikerült a kínai partnert meggyőzni.

A 170 autóból 50-et Moszkvába vittek, a maradék 120 Togliattiba kerül – előbbieket hivatalok, utóbbiakat a gyár menedzsmentje fogja használni, kereskedelmi forgalomban soha nem volt elérhető a Lada X-Cross 5, amelynek leselejtezett példányai minden bizonnyal gyűjtők kezébe kerülnek majd.

A Lada felsőbb utasításra továbbra is kitart a szentpétervári ex-Nissan gyár működtetése mellett, épp csak egy kicsit finomítanak a megközelítésen. Továbbra is kínai partnerrel akarnak leszerződni, de külön (al)márkát hoznak létre az itt gyártott személy- és szabadidő-autók számára, amelyek a Lada hálózatában lesznek elérhetőek és szervizeltethetőek. Ezt, mármint az átmárkázást pedig már kezdettől fogva beleveszik a kínai partnerrel való szerződésbe – ahogy azt például a Moszkvics feltámasztásánál is tették. Még az idén nyáron újra akarják indítani az összeszerelést, ehhez képest még semmi hír arról, hogy melyik kínai autógyártóval szerződik le a Lada.