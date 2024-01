Rendhagyó rongálásról számolt be az észak-karolinai Boone rendőrsége: egy garázdaság gyanújával elfogott nő előállítása közben jókora darabot rágott ki a szolgálati jármű ülésének műbőr borításából.

Első pillantásra úgy néz ki az amerikai járőrkocsi jobb hátsó ülése, mintha egy megvadult vadállat akarta volna szétkapni. „Medvét vettek őrizetbe?" – kérdezte egy hozzászóló, Boone város rendőrsége ugyanis megosztotta közösségi oldalán a nem mindennapi eset látványos bizonyítékát.

Többen is elsütötték a csokireklámból ismert „ha éhes vagy, nem vagy önmagad" szlogent, és páran azt is fejtegették, hogy erős drog hatása alatt lehetett az elkövető. Annyit közöltek róla, hogy egy 32 éves nő, akit garázdaság gyanúja miatt fogtak el, majd szállítottak be egy büntetés-végrehajtási intézetbe.

„Szájkosár is kellett volna rá" – fogalmazott egy másik kommentelő. Kiderült, hogy az okozott kár 650 dollár, azaz 225 ezer forint, de arról nem nyilatkoztak, hogy a nővel szemben indítanak-e eljárást - írta a Zsaru Magazin.