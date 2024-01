Párhuzamosan haladt egy autó és egy kamion sofőrje, majd egyszerre kezdték meg a sávváltást az M0-s autóút Hárosi Duna-hídjának négysávos szakaszán január 15-én. Szerettek volna ugyanakkor, ugyanabba a sávba érkezni.

A felvételeken jól látszik, hogy ezt sajnos nem sikerült baleset nélkül összehozniuk. Az autót a kamion beforgatta maga elé, nekiütközött a másik oldalának és a szalagkorlátnak is. Szerencsére senki nem sérült meg és csak a belső sávot kellett lezárni.

Több körültekintéssel ez a baleset is elkerülhető lett volna: nagyon fontos, hogy mielőtt sávot váltunk, győződjünk meg róla, hogy a manővert biztonságosan be tudjuk-e fejezni, figyeljük a velünk párhuzamosan közlekedők mozgását is!