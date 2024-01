A másik három Magyarországon is megvásárolható BYD-hoz hasonlóan a Seal U nevű újdonság is az E-Platform 3.0 nevű műszaki alapot használja, és ez is a márka tengeri élővilágot megidéző modellsorozatához tartozik. Erre utal a név is, a seal jelentése fóka, a betűvel pedig az angol utility, azaz hasznosság szóra utalnak. Aki azt hiszi, hogy a normál, szedán karosszériás Seal emelt változatáról van szó, az téved, mert a formaterven és az elektromos architektúrán kívül nem sok hasonlóság fedezhető fel a villanyautók terén globális piacvezetőnek számító, hamarosan Szeged mellett gyárat építő kínai autógyártó két modellje között.

Plasztikusan megformált lemezfelületek, meredeken emelkedő övvonal jellemzi a karosszériát, így hátrafelé már nagy a fémfelület, ami megnehezíti az átlósan hátralátást. Hiába 19 colosak a felnik, a kerekek így is kicsinek tűnnek az óriási, és a fekete betétek miatt még a valósnál is nagyobbnak tűnő kerékjáratokban.

Nem érheti panasz a minőségérzetet, kettős díszvarrással látták el az üléseket és a műszerfalat is borító mű, pardon vegán bőr kárpitot – családi autóként plusz pont jár a könnyű takaríthatóságért. Nem spóroltak a kütyütöltési lehetőségekkel, elöl USB-A és USB-C, hátul 2 darab USB-C csatlakozót találunk, vezeték nélküli telefontöltő Design felszereltségnél jár, amelynél rögtön kettőt adnak. Alapesetben 12,8 col, Design esetén 15,6 col képátlójú a gombbal forgatható központi érintőképernyő, szériában adják a világnyelveken működő beszédvezérlés lehetőségét is.

Kényelmesek az első ülések, kifejezetten tágas a második sor, amelynek használatát és a keresztben átjárást megkönnyíti a teljesen sík padló. Több fokozatban állítható a hátsó támla dőlésszöge, nem spórolták le a puha műanyagot a hátsó ajtókárpitról sem.

Sajnos a Seal U orrában nincs csomagtér, helyette mindenféle burkolat nélküli hatalmas űrt találunk ott – ennek indoka, hogy hamarosan (állítólag a Genfi Autószalonon) bejelentik a plug-in hibrid változatot, amelynek 1,5 literes turbómotorja tölti majd meg ezt a teret.

Egyelőre az akkumulátoros-elektromos változatról szól a BYD Seal U, amely csak elsőkerék-meghajtással jön, egyelőre nem is terveznek összkerékhajtást. A 218 lóerős hajtómotor egész jól mozgatja a nagy karosszériát,de ülésbe préselő gyorsulásról szó sincs, pedig mi a magasabb felszereltségű, nagyobb kapacitású akkumulátorral szerelt, és kicsit nyomatékosabb változatot vezettük. Néhány ponton még lehetne csiszolni a kezelhetőségen, de aki az alapbeállításokkal elvan, az könnyen vezethető autót kap.

A kristályüveg irányválasztókar melletti kapcsolóval csak az akkumulátor kimenő teljesítményét állíthatjuk, a valódi üzemmódválasztó az érintőképernyős menüből érhető el, ez már a gázreakcióra is hat az akkumulátor kimenő teljesítménye mellett...

A szedán Seallel kapcsolatos kritikákat meghallgatva sokkal finomabbra vették a vezetőtámogató rendszerek működését, figyelmeztetését; viszont ezeknek a deaktiválása továbbra is csak a menüből lehetséges, de beszédvezérléssel angol nyelven megspórolhatjuk a böködést és rögtön az ADAS-menübe juthatunk.

Portugália tükörsima aszfaltján finoman haladt a BYD Seal U, a fekvőrendőrökön való áthaladás és a tempósan vett kanyarokban tapasztalt erős karosszériadőlés alapján kényelmesnek tűnik a hátul is független felfüggesztés hangolása.

A prémium-vetélytársakhoz képest – leszámítva a Tesla Model Y-t – kifejezetten jó áron kínálják a Seal U szabadidő-autót, már az alapár is milliókkal olcsóbb azoknál, a felszereltséget is figyelembe véve tovább nő az árelőny. Extrák tekintetében néhány ponton van csak eltérés a két változat között, a lényegi eltérést az akkumulátor és a hatótávolság jelenti. Ha az ár-érték arányt figyelembe vesszük, akkor az új BYD-nak csak egy elektromos konkurense van, a 4,75 méter hosszú Tesla Model Y, amely alapkivitelében 455 km-es hatótávval, 217 km/h-s végsebességgel, és 6,9 másodperces gyorsulással jelenleg 17,1 millió forintba kerül.