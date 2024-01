Többek közt frissített hibrid kisautó, új limuzin, különleges terepjáró és elektromos SUV érkezik idén a Toyota kínálatába, amely tavaly - mindenekelőtt full hibrid - autóival tarolt a magyar újautó-piacon. Két újdonságát pedig az igazi benzinvérűek is várhatják.

Tavaly Magyarországon (és amúgy világszinten is) megőrizte piacvezető pozícióját a japán gyártó: 17 300 autót adott el, így 13,5 százalékos piaci részesedést ért el, ezzel megelőzte a korábban hosszú éveken át élen álló Suzukit, illetve a harmadik helyezett Fordot és a Skodát is. Hasonló a helyzet, ha a kishaszonjárműveket levonva csak a személygépkocsik eladásait, a reexporttól tisztított számokat, illetve a magánvásárlók beszerzéseit nézzük, úgy is mondhatnánk, hogy kiütéses győzelmet aratott a Toyota. Ha a hazai piac kategóriánkénti győzteseire kíváncsi, ajánljuk figyelmünkbe korábbi cikkünket.

De mi várható idén? Nos, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) további enyhe csökkenést prognosztizál, a tavalyi 107 ezer személygépkocsi helyett nagyjából 100 ezer találhat gazdára, a Toyota vezérképviselete azonban optimistább, és minimum stagnálásra számít. Ebben a korábbi gyártási-szállítási problémák megszűnése mellett szerepet játszhat, hogy elérhető lesz az elektromos autók állami támogatása (céges vásárlóként 2,8-4,0 millió forintos hozzájárulásra lehet pályázni), így arányuk a teljes mixben a másfélszeresére, 7,7 százalék körülire nőhet, beleértve az e-kishaszonjárműveket is.

Persze az elektrifikált modellek közt a jelentősebb volument (17 százalék) a full hibrid autók jelentik, melyek aránya már a dízelekét is meghaladja, és e technológia hagyományosan a Toyota erőssége. Az importőr bizakodását éppen az adja, hogy idén rekordszámú új vagy frissített személyautó és kisáruszállító bevezetését tervezik. Kezdjük az utóbbiakkal: érkezik a Stellantis konszernnel közös fejlesztésű Proace és Proace City átdolgozott orrú, kiviteltől függően belső égésű- vagy villanymotoros párosa, míg második félévben elérhető lesz nagyobb, a Fiat Ducatóval rokon Proace Max furgon.

Megújul a népszerű Hilux pickup is, még harciasabb külsőt kap a GR Sport verzió, illetve a márkánál először lágy hibrid rendszer egészítheti ki a 2,8-as dízelmotort. Apropó, offoraderek: sokaknak az év legjobban várt modellje a Land Cruiser legújabb generációja, amely a jól ismert terepképességeket feltűnő, retró dizájnnal kombinálja. Ez a gép kétféle orrkialakítással a második félévben érkezik, és nagyjából akkora várható az új Camry bevezetése is. Ebben a szegmensben egyre fogyatkoznak a nem prémium vetélytársak, a japán limuzin kupés dizájnnal és új full hibrid rendszerrel tervez hódítani.

Ami a kisebb modelleket illeti, frissítésen esik át a Yaris és a Yaris Cross, ennek keretében mindkettő digitális műszerfalat, továbbfejlesztett vezetéssegítő rendszereket és az eddigi 116 lovas mellé 130 lóerős rendszerteljesítményű öntöltő hibrid hajtást kap. Aki nagyobb, formabontóbb karosszériát és négy hengert szeretne, a nemrég általunk is kipróbált C-HR-t választhajta, amely tavaly év vége óta már bárkinek elérhető a szalonokban. Ugyanez nem lesz elmondható a megújult Yaris GR limitált szériáiból (Sébastien Ogier és Kalle Rovanpera), ezekből csak egy-egy darab érkezik az országba.

Ezeken felül idén megkezdődik egy új, a Suzukival közös fejlesztésű, kiskategóriás elektromos SUV előértékesítése, és ez a szegmens más szempontból is érdekes lesz a japán konszernnek. Megjelent ugyanis a Lexus kínálatában egy új belépőmodell, a Yaris Cross-szal műszakilag rokon LBX, amiből idén 250 példány értékesítésével számolnak. Így persze az összeadásai is javulhatnak – tavaly 1102 új autóval a Lexus ötödik lett a prémiummárkák versenyében. Másik érdekes idei újdonságuk a hibrid LM 350H luxus kisbusz, amelyből a 48,9 millió forintos alapár dacára máris 40-et megrendeltek.