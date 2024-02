1983 óta fontos része a Toyota-kínálatnak a Camry az évente mintegy félmilliós értékesítésével, amelynek 60%-a Észak-Amerikában talál gazdára, ahol a japán szedán kirobbanthatatlan a legnépszerűbb modellek top10-es listájáról. A Toyota Közép-Európa országaiban (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország tartozik ide) a Camry-ből a 2019-es európai visszatérése óta összesen 18.500 példányt értékesítettek, a jövőben viszont bővülést remélnek.

Persze joggal kérdezheti az ember, hogy Európában egy olyan hanyatló kategóriában, mint a középkategóriás szedánoké, hogyan lehet növekedést elérni? Hát úgy, hogy lényegében eltűnt a konkurencia az autó körül, miközben sok esetben a cégautó-előírások nem követték le a szabadidő-autó fordulatot.

Fiatalabb a célcsoport

A szinte változatlan profilnézet miatt modellfrissítésnek tűnhet, mégis generációváltásról beszél a Toyota a Camry megújulása kapcsán – és ez nem csak műszaki értelemben, de a vásárlóközönség szempontjából is igaz. Amikor 2019-ben visszatért az öreg kontinensre a típus, még voltak ellenfelei a piacon, az üzleti autók között pedig a konzervatívabb, idősebb vásárlóközönséget célozták meg vele (ezért volt például olyan kicsi az érintőképernyő a műszerfalon, mert egyszerűen nem volt rá igénye a vásárlóknak).

Ma már a Skoda Superb és a Mazda6 kivételével nincs valódi ellenfél a piacon, ezért nagyon fontos flottaautó lett a Camry-ből, hiszen vannak még olyan őskori cégautó-előírások, amelyek például nem teszik lehetővé a magas építésű szabadidő-autók választását. Ezzel, mármint a cégautó-létbe való áttéréssel pedig sokkal fiatalabb közönséget szólít meg az autó, akik már elvárják a digitális szolgáltatásokat is – nosza a kategória legnagyobb képernyőit kap(hat)ja a Camry, 7 vagy 12,3 colos műszeregység és 12,3 colos központi érintőképernyő látható a műszerfalon.

Már beleillik a Toyota mai formanyelvébe

Műszakilag azért beszélnek generációváltásról, mert épp csak a karosszéria középső vázszerkezetét hagyták meg a régi autóból, egyébként mindent kicseréltek. Az orr átalakításánál a modern LED-es technológiának köszönhetően sokkal kisebbek lettek a fényszórók, így itt is megjelent a Priusszal bevezetett pörölycápa-arc. Nem csak a lendületesebb vonalvezetésnek kellett a hely, de az orr 35 mm-es megnyújtásával a koccanáskor sérülő drága alkatrészek is védettebbek lettek – ez a biztosítási költségekben jelentkezik megtakarításként.

Fontos változás még, hogy mélyebbre kerültek az ablaktörlők, az A-oszlop szélvédő melletti burkolatát is és az oldalablakokat is módosították a zaj csökkentése érdekében. Az 5. generációs öntöltő hibrid hajtás megjelenése a csomagtartóra is jó hatással van, hiszen az immár lítium-ion akkumulátort a hátsó ülés alá tudták beépíteni, így nincs már lépcső a csomagtérpadlón. Látványosabbak lettek a hátsó lámpák, amelyek patkó alakjukkal az elsőket mímelik.

Erősebb és takarékosabb lett

Továbbra is csak a 2,5 literes öntöltő hibrid hajtás választható Európában, a világ többi részén rendelhető még négyhengeres benzines is, azonban a szomjas 3,5 literes V6-ost Amerikában is száműzték a kínálatból. Szinte csak a 2,5 literes belső égésű motor maradt jórészt változatlan az öntöltő hibrid hajtásból, az igazi újdonságot az új, a korábbinál kisebb méretű bolygóműves egység, a nagyobb teljesítményű villanymotor és a már említett, nagyobb teljesítményleadású akkumulátor jelenti.

A nagyobb elektromos szerepvállalásnak köszönhetően nem csak a teljesítmény emelkedett 218-ról 231 lóerőre, és javult a 0-100 km/óra gyorsulás ideje (8,3-ról 7,9-re), de a fogyasztás is csökkent (5,4-ről 5,1 literre) – és azt ígérik, ezek a gyakorlatban is érezhetők lesznek.

A műszaki újdonságok közé tartozik az új T-MATE vezetőtámogató rendszercsomag, amely nem csak új funkciókat kínál, de távoli frissítéssel a jövőben ezek száma és tudása fejlődhet, és ami még fontos, hogy immár közvetlen összeköttetésben van a hajtással is. Például ha valami veszélyt érzékelnek a kamerák és radarok, akkor rögtön energia-visszatermelés üzemmódba vált az autó még azelőtt, hogy a sofőr reagálna, azaz elvenné a gázt és fékezne, tehát mire az ember cselekszik, az elektronika jóvoltából a Camry már lassul is – vészhelyzetben ez a pár ezredmásodperc is nagy segítséget jelenthet.

Made in Japan, ezért várni kell még rá

A 9. generációs Camry azon Toyoták közé tartozik, amelyeket Japánban készítenek, egészen pontosan júniusban indul meg az európai specifikációjú modellek sorozatgyártása. Az aktuális helyzetben 2 helyett 3 hónapig tart, amire ideérnek hozzánk a hajók, hiszen Afrika körül kell haladniuk, így szeptemberre várható az első példányok megjelenése a hazai márkakereskedésekben és az utakon. Az előértékesítés ennél sokkal hamarabb elindul, hiszen április-májusra ígérik a vételárak megállapítását, ekkortól kezdve lehet majd rendelni az autókat.