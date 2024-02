Az Audinál felismerték, hogy nem feltétlenül akar mindenki szárnyas ajtós Teslával (Model X), hörcsögarcú BMW-vel (iX), egyterűs Jaguarral (I-Pace) vagy Zorro-maszkos, krumpli Mercedesszel (EQE SUV) járni azok közül, akik megengedhetnek maguknak egy 30-40 millió forintba kerülő, közel 5 méter hosszú, tisztán elektromos hajtású prémium szabadidő-autót. Vannak még konzervatív ízlésű vevők, akiknek fontos, hogy a villanyautójukról ne ordítson messziről, hogy haladó szellemű, technológiai újításokra fogékony tulajdonosa van. Ők megelégednek annyival, hogy modern külsejű legyen, de ne hivalkodó, abból viszont nem engednek, hogy technikailag a ma elérhető legmagasabb szintet hozza, a kabinja lehetőleg egy sokcsillagos butikszállodára emlékeztessen, továbbá német autópálya-sebességnél se szűrődjön be több zaj az utasterébe, mint egy süketszobába.

E teszt főszereplője, a fenti kitételeknek megfelelő Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro nem más, mint a majdnem hat éve debütált Audi e-tron frissített változata, mégpedig „kupé" karosszériával. Amikor az e-tron megjelent, még ez volt az egyetlen villanyautója az Audinak, de mivel két év múlva már több mint húsz lesz belőlük, logikus döntés volt, hogy időközben megkapja a Q8-előtagot. Valójában sok köze nincs a belső égésű motorral szerelt Q8-hoz, az Audi csak azt akarta kifejezni a névvel, hogy az elektromos kínálatának a csúcsán helyezkedik el, méretben és tudásban is.

Hogy néz ki?

Első blikkre nem sokat változott a Q8 e-tron, de alaposabban megnézve feltűnhet, hogy átdolgozták lökhárítókat, a fényszórók nappali fényeit és a – korábban ezüst – Singleframe hűtőmaszkot, amelynek új külső betétje már a fényszórók alá is benyúlik. Az Audi ízlését dicséri, hogy nem lehet kérni világító emblémát, és világító hűtőmaszk-keret sincs az extralistán. Csak egy diszkrétebb, indirekt fényt adó lécet lehet rendelni (168 ezer Ft) a fényszórók közé, amely pont elegendő fényt bocsát ki ahhoz, hogy az emblémát és a rács mintázatát is finoman kiemelje.

Nem változtak a fém karosszériaelemek, de nem is volt rá szükség, ugyanis a 2018-ban leleplezett dizájn még ma sem hat ódivatúnak, igaz, előremutatónak sem lehet nevezni. Érdekes, hogy a fotókon kisebbnek tűnik a Q8 Sportback e-tron, mint amekkora valójában: a hossza 4915, a szélessége 1937, a magassága 1620 mm, amihez egy tekintélyes, 2928 mm-es tengelytáv is társul, vagyis minden irányban csak néhány centivel kisebb a benzines/dízel Q8-asnál. Talán senki sem érzi jobban a prémiummárkák közül az Audinál, hogy hogyan kell terepkupét tervezni: az 1,1 milliós felárú Sportback-karosszéria hátsó szélvédőjének dőlésszögét pont jól találták el, mellesleg a jobb aerodinamika miatt ez a változat akár 18 km-rel is messzebbre tud jutni egy töltéssel, mint a normál SUV.

A virtuális visszapillantó A másik trükk, amivel növelni lehet a hatótávot, az a – tesztautóból hiányzó – digitális visszapillantó tükör, amiért 750 ezer forintot kérnek. Kicsit túlzás az ára ahhoz képest, hogy csak 4 km-rel növeli meg a megtehető távolságot. Egy másik Q8 e-tron tesztautóban korábban volt alkalmam kipróbálni, és nem ajánlom: parkoláskor és menet közben is lényegében használhatatlan, mert túl kicsik az ajtó belső oldalára tett képernyői és a szemnek sok időbe tart, mire át tud rájuk fókuszálni. Mellesleg, ha valaki letöri őket, egy vagyon a pótlásuk. Persze van előnye is a kamerás megoldásnak, éjszaka például tisztább képet ad, mint a tükrök, és kiszűri a mögöttünk jövő autók fényszóróinak vakítását.

Milyen belül?

Sem a BMW iX, sem a Tesla Model X, sem a Mercedes EQE SUV műszerfala nem olyan, mint egy hagyományos szabadidő-autóé, a Q8 e-tron belsején viszont nem látszik, hogy elektromos autóhoz tartozik. Aki ült már az avantgárd BMW-ben, vagy rácsodálkozott a Mercedes gyatra összeszerelési minőségére, esetlen hiányolta a fizikai kapcsolókat a Teslából, az elégedett lesz az Audi hűvösen technokrata belsejével, amelynek makulátlan anyaghasználata, tömbszerű masszivitása és tökéletes ergonómiája tanítani való. A ráncfelvarrás nem változtatott a kialakításon, továbbra is három képernyőt kell használnia a sofőrnek, melyek közül kettő a középkonzolon található, ezek a lenyomást haptikus visszajelzéssel, egy ujjbeggyel érezhető apró röccenéssel nyugtázzák (kivéve Apple Carplay használat esetén).

Csak a pénztárca vastagsága szabhat határt annak, hogy mennyi extrával rendeli valaki a kocsit, a Nappabőr kárpittól (1,07 millió Ft) a nyitható tetőablakon (668 ezer Ft) és a HUD kijelzőn (632 ezer Ft) át az ülésszellőztetésig és -masszázsig (704 ezer Ft) hosszú a lista. Mondjuk a 30 millió forint feletti alapárba beleférhetett volna a hangulatvilágítás (137 ezer Ft), az ülésfűtés (173 ezer Ft), a csúsztatható könyöktámasz (91 ezer Ft), a multifunkciós kormány (52 ezer Ft), az elektromos gerinctámasz (127 ezer forint), a guminyomás-ellenőrző (137 ezer Ft), a két irányba állítható fejtámla (67 ezer Ft) vagy a tolatókamera (214 ezer Ft). Ami szerintem elengedhetetlenül kell bele, az a hangszigetelt üvegezés (227 ezer Ft) és a szükségpótkerék (132 ezer Ft), utóbbi ritkaság a villanyautók között, érdemes kihasználni, hogy elérhető.

Egy közel öt méter hosszú szabadidő-autótól elvárható, hogy fejedelmi helykínálatot nyújtson, ami igaz is a Q8 e-tronra, még úgy is, hogy a Sportback karosszéria esetében a hátsó fejtérből 2 centit, a csomagtartóból 41 litert fel kell áldozni a divatosabb megjelenés oltárán. De ez sem gond, mert bőven marad mindkettőből. Érdekes, hogy a ráncfelvarrás során 615-ről 528 literesre ment össze a csomagtartó, amely persze még így is hatalmas, ráadásul ha nem lenne elég, akkor az orr-részben is van egy kisebb, 62 literes rekesz, valamint a hátul a padló alá is lehet pakolni, ha nincs pótkerék. Akárcsak a normál Q8-ast, a Q8 e-tront sem lehet hét üléssel kérni, az megmarad a Q7 privilégiuma.

