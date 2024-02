Modellfrissítésen esett át a Toyota Yaris, bár ez alig látszik rajta. A lényeg az utastérben és a motorháztető alatt található, ugyanis fejlődött a fedélzeti elektronika és megjelent egy, a korábbinál erősebb öntöltő hibrid hajtás is, viszont a normál benzines napjai meg lettek számlálva.

A Toyota Yaris a viszonylag magas építésű kisautók közé tartozott az első három generációig, a modellváltásokkal a méretek csak nőttek, a formavilág viszont egyre unalmasabbá vált. Drasztikus filozófiaváltást hozott a 2020-ban érkezett negyedik nemzedék, ugyanis az új TNGA-B építőkészletnek köszönhetően sportos kiállású lett: 40 mm-t csíptek le a magasságából, ennek a másfélszeresével növelték meg a nyomtávját és a szélességet, és még a tengelytávját is jelentősen (50 mm-rel) megnyújtották.

Ráadásul a morcos fényszórók, az óriásira tátott hűtőmaszk és a rajtolni készülő sprinterek combjáról mintázott, izmosan domborodó hátsó sárvédők agresszivitást csempésztek a külsejébe, amit szokatlan volt a kedvesen buci megjelenésű elődök után. Kis tömegének, merev felépítményének, alacsony súlypontjának, egymástól a lehető legmesszebbre vitt kerekeinek köszönhetően kanyarban is ügyesen mozgott, persze nem a benzinpárával is eljáró öntöltő hibrid hajtással, hanem a meglepően fickós, de szomjasabb 1,5-ös benzinessel volt jobb vezetni.

Ha az aktuális Yarisra terelődik a szó, akkor csak az elavult infotainment-rendszert, a szűk hátsó sort és a kis csomagtartót szokták szidni a tulajdonosok. Persze Toyota szándékosan nem törte magát, hogy tágasabb legyen a Yaris, ugyanis 2021-ben érkezett a Yaris Cross szabadidő-autó, amely azonos technikán tágasabb, használhatóbb utasteret kínál a magas építésmód előnyeivel kombinálva, ami telitalálatnak bizonyult. Ma már nem is a Yaris Európa legnagyobb darabszámban eladott Toyota-modellje, hanem a Yaris Cross, de azért még a hagyományos kisautó is szép eladási számokat produkál: tavaly például 170 ezer fogyott belőle a kontinensen, és 1800 itthon. Utóbbi majdnem kétszer annyi, mint amennyit a B-szegmens második helyezettjéből, az Opel Corsából vettek a magyarok.

Mi változott?

Mivel időközben a negyedik generációs Yaris is elért a modellciklusa feléhez, 2023 végén kénytelen volt egy frissítést végrehajtani rajta a Toyota, aminek az eredményét most vehettük szemügyre a nemzetközi menetpróbán, Barcelona közelében. Ne magában keresse a hibát, ha kívülről semmi változást nem fedez fel az autón, ugyanis tényleg nem nyúltak hozzá a dizájnerek, leszámítva két új kék színt és két új alufelnit.

Ellentétben a szintén nemrég frissült, háromajtós GR Yarisszal, a polgári, ötajtós változatok nem kaptak új műszerfalat, és a szokatlanul igényes kialakítású, kényelmes üléseik sem kerültek mélyebbre (már elég lent voltak eddig is), csak a kárpitozásuk változott. A kongó hangon csukódó ajtók és a sok kemény műanyag miatt a minőségérzet még mindig elmarad a kategória legjobbjaitól, de tény, hogy legalább a műszerfal felső része kellemes tapintású, párnázott felületű, és Premiere Edition felszereltségnél kék díszvarrások és apró kék betétek is megpróbálják feldobni a hangulatot.

Digitális fejlődés

A közepesnél gazdagabb felszereltségi szinteknél megjelent a szabadon konfigurálható digitális műszeregység 7 vagy 12,3 colos méretben. Tűéles felbontással és szép grafikával rendelkezik a Corollából ismert, nagyobb TFT panel (a menetpróbán csak ilyennel találkoztunk), viszont a kormányon lévő gombokkal a kelleténél nehézkesebb a programozása. Aki viszont elsajátítja a használatát, akár négyféle megjelenítési stílusból választhat, és a három részre osztott felületen szabadon állíthatja be, hogy milyen információkat akar látni – három konfigurációt el is lehet menteni, ami akkor hasznos, ha többen használnak egy autót.

Ahhoz viszont elég a legolcsóbb, Active felszereltséggel venni a frissített Yarist, hogy a kiokosított T-Mate vezetéstámogató rendszereket és a korábbinál mérföldekkel jobb infotainment-rendszert, a Toyota Touch 3-ast megkapja a vevő. Utóbbi képernyője 7 helyett már 9 colos, USB-C töltőportok járnak hozzá, emellett vezeték nélkül képes okostelefon-tükrözésre és töltésre is. Executive szinttől a még fejlettebb Toyota Smart Connect jár 10,5 colos érintőképernyővel, felhő-alapú online navigációval, több vezetéstámogató rendszerrel és az okostelefonos MyT alkalmazással, amellyel akár a távolból is lehet nyitni-zárni az ajtókat, és előklimatizálni az utasteret.

Javítottak a digitális személyi asszisztensen, is, a korábbinál természetesebb beszédet is megérti a „Szia, Toyota" megszólítással felébreszthető, magyarul is tudó virtuális segéd. Még a rádiót sem kell lehalkítani, hogy vegye a szóban adott utasításokat, amelyek bonyolultságukat tekintve nagyjából az ablaklehúzás-hangerőállítás-klimatizálás tengelyen mozoghatnak. A Premier Edition csúcsfelszereltség kiváltsága a digitális kulcs és a szélvédőre vetítő kijelző (HUD).

A cikk nem ért véget. Kattintson a következő oldalra a folytatáshoz!