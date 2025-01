1520 lóerős BMW M2-essel sokkol az R44 Performance

Fotó: R44 Performance

A rajongók azért szeretik a BMW M2-est, mert az az utolsó, még kézi kapcsolású váltóval is elérhető M-es modell a kínálatban, a tuningcégek meg azért, mert rengeteg lehetőséget biztosít az átépítésre. Vegyük például a brit R44 Performance műhelyt, amely 2024 folyamán megépítette az itt látható példányt, amely 1520 lóerővel sokkol! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy elméletileg valahol 2000 lóerő körül van a csúcsteljesítmény, de egyelőre nem találtak olyan szivattyút, amely elég E85-ös üzemanyagot tudna az égéstérbe juttatni...

Fotó: R44 Performance

Az egész azzal kezdődött, hogy az R44 Performance egy 7 másodperces időre képes gyorsulási versenyautót akart építeni, amellyel keréken lehet eljutni a rendezvényekre. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy az autó megfelel a forgalomba helyezéshez szükséges előírásoknak, és megbízhatóan működik akár dugóban araszolva is. Nem a motorral, hanem a hajtáslánccal indult az építés, összkerékhajtásúvá alakították az M2-est egy, az M3-asból érkező – megerősített, 1800 Nm átvitelére képes ZF 8HP786 váltó – beépítésével, az elektronikával is meg kellett küzdeni, hogy a gyárilag csak hátsókerékhajtással létező M2-es elektronikus beavatkozói figyelembe vegyék az összkerékhajtást.

Fotó: R44 Performance

A Tom Wrigley Perfomance műhely építette az extrém teljesítményre képes S58-as motort, amely 1 darab óriási Precision 8385 Next Gen Sportsman turbót használ, a blokk és a hengerfej-öntvény kivételével minden alkatrész új – nem csak a forgattyús mechanizmus, de a hengerperselyek és a hengerfej-csavarok is megerősített darabok. A szűk keresztmetszetet az üzemanyag-ellátó rendszer jelenti, megtartották a gyári tankot és benzinpumpát az utazásokhoz, versenyzéshez egy második, kis méretű tartályt és különösen nagy szállítási kapacitású, egy házban 3 darab pumpát használó rendszert építettek be, azonban egyelőre ez korlátozza a teljesítményt 1520 lóerőre – elég üzemanyaggal a 2000 lóerő is meglehet.

Fotó: R44 Performance

Nagy gondot kellett fordítani a megfelelő hűtésre, nem csak a motort kapott nagyobb méretű hőcserélőt, de van külön motor- és váltóolaj-hűtő – érdekes módon a BMW M2-es gyári lökhárítójában lévő szellőzőnyílások kellően nagy felületet hagynak ezek légellátására, mintha a gyár is számolt volna ilyen extrém átalakítással. Persze ott vannak még a motorháztetőn és az első sárvédőkön lévő szellőzőnyílások is. Érdekes részlet még, hogy a jobb első fényszóró helyére karbon légbeömlő kerül, ami közvetlenül a turbóba szállítja a friss levegőt – az utcai közlekedés idejére visszaszerelhető a lámpa, de akkor persze erősen korlátozott a teljesítmény.