40 éve bukott meg a városi közlekedést forradalmasítani akaró Sinclair C5

Fotó: Sinclair

Miután 1984. novemberében megindult a sorozatgyártás, 1985. január 10-én ünnepélyesen is bemutatták a nagyközönségnek Sir Clive Sinclair a városi közlekedést forradalmasítani hivatott járművét, a Sinclair C5-öst. Az akkor meghozott brit törvények alapján 14 éves kortól jogosítvány, kötelező biztosítás és bukósisak nélkül használható, adózási kötelezettség alá nem eső járművel a városi közlekedést akarta forradalmasítani a feltaláló, azonban a vásárlók nem kaptak rá a mindössze 399 fontért kínált járműre.

Fotó: Sinclair

Az első évben 100 000, aztán évi 200-500 000 darab C5-ös gyártásával számoltak, azonban 14 000 példány legyártása után – ebből 9000-et tudtak értékesíteni – véget ért a kaland. 1985 szeptemberében már 199 fontért kínálták a raktáron lévő példányokat, de így is alig sikerült kiárulni a készleteket, a Sinclair Vehicle Limited mintegy 7 millió fontos bukást hozott össze.

Fotó: Sinclair

A vázat a Lotus tervezte, amire könnyű műanyag karosszériát húztak rá. A mindössze 45 kg tömegű, 24 km/óra csúcssebességű Sinclair C5-ös 1 akkumulátorral 32 km, 2 akkumulátorral 60 km-es hatótávolságot ígért – végszükség esetén pedig pedálozással lehetett eljutni a célig. Furcsa pózban kell vezetni a járművet, hiszen a kormány a vezető magasan lévő lába alatt helyezkedik el; sem az ülés, se a pedál pozíciója nem állítható. A legnagyobb problémát az időjárás elleni védelem teljes hiánya jelentette, kínáltak ugyan esővédő ponyvát, de annak használata nem volt egyszerű.

Fotó: National Motor Museum

Sir Clive Sinclair már 40 évvel ezelőtt felismerte, hogy a városi közlekedésben – ne feledjük, akkor még nem volt általános a katalizátor és az ólommentes benzin, tehát a szmog nagyon is égető probléma volt – az elektromos hajtásé a jövő, azonban túlságosan is rendhagyóra sikeredett a Sinclair C5. Ma már talán más lenne a helyzet, igaz, manapság már elektromos rollerek is kínálnak hasonló használhatósággal.