60 évvel ez eredeti után itt az új Shelby GT350

Fotó: Shelby American

A Cobra sikerét követően Carroll Shelby a Mustangot vette kezelésbe, 1965. január 27-én mutatta be a GT350-es modelljét, amelynek most debütált az új nemzedéke. Az elődhöz képest fontos változás, hogy ez ugyan a Forddal szövetkezve készül, de a Shelby American saját projektjéről van szó, tehát csak a Shelby-vel szerződésben álló Ford márkakereskedésekben és Shelby-partnereknél lehet megvásárolni azt, cserébe akár extra kívánságokat is képesek megvalósítani. Például a szívómotor mellett kompresszoros erőforrás is elérhető, illetve nemsokára a Trans Am szabályzatnak megfelelő versenyautó-változatot is bemutatnak.

Fotó: Shelby American

A kiindulási alapot a Ford Mustang GT jelenti (az ügyfél dönt, hogy kupé vagy kabrió karosszériát, 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 10 fokozatú automatikus váltót kér), a GT350 megépítéséhez a Shelby áthangolja a felfüggesztést, lecseréli a kipufogórendszert és számos helyen módosítja a megjelenést – a megszokott szárnyak mellett lecserélik például a hűtőrács-keretet, ahol a Shelby felirat olvasható –, és kovácsolt alufelniket is ad. Alapesetben marad az 5,0 literes szívó V8-as 480 lóerős teljesítménye, opciósan kérhető kompresszor is, amelynek jóvoltából 810 lóerőre emelkedik a teljesítmény – ezt 93 oktános benzinnel tudja az erőforrás.

Fotó: Shelby American

Aztán ott van a GT350R, amely pályanapokra optimalizált, de még rendszámos, tehát közúton használható változat. A hátsó ülések helyére fél-bukókeretet építenek be, opciósan Sparco kagylóülések és 4 pontos övek is kérhetőek. Ennél már feszesebb JRI felfüggesztést adnak, a lassulásról Alcon Racing fékek gondoskodnak. Ez csak kupéként, 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval jön, az 5,0 literes kompresszoros motor ebben már 830 lóerőt tud, a fedélzeti elektronikát köridő-mérővel egészítik ki.

Fotó: Shelby American

A 2025-ös Shelby GT350 és GT350R modellekből 562 példányt építenek, anno ennyi autót tudott eladni Carroll Shelby az első évben, ezzel akarják garantálni az új modell exkluzivitását. A kompresszoros, kézi váltós kupé alapára 109 900 dollár, ebben már benne van a kiindulási alapot jelentő Ford Mustang GT is.