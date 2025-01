60 kg büntetést jelent a vászontető az Aston Martin Vantage Roadsternél

Fotó: Aston Martin

Egy évvel ezelőtt mutatták be a teljesen áttervezett, elődjénél harmadával erősebb Aston Martin Vantage kupét, most, a 2025-ös kabriószezonra épp időben megérkezett a vászontetős változat. 75 éves múltra tekint vissza ez a modellváltozat, hiszen az 1950-ben piacra dobott DB2-eshez kínált Vantage motorváltozat a kupé mellett elérhető volt vászontetős, vagy ahogy akkoriban hívták, drophead coupé karosszériával is. Ma már egyébként megmosolyogtatóak az akkori teljesítményszámok, a 2,6 literes soros 6 hengeres 105 lóerőt tudott szériaállapotában, a nagyobb karburátorok és kompresszió jóvoltából a Vantage esetén ez 125 lóerőre emelkedett. Ma már 1,0 literes motorral szerelt kisautók is túlszárnyalják ezt...

A 2025-ös Aston Martin Vantage Roadster jelenleg a legerősebb, orrmotoros-hátsókerékhajtású roadster a piacon; a halmaznak ezen meghatározásával rögtön kizárták onnan a magasabb rendszerteljesítményű Mercedes-AMG SL modelleket, amelyek a hátsó tengelyen is hordoznak hajtómotort… Egy másik téren is élen jár a britek újdonsága, jelenleg ennek van a leggyorsabb, teljesen automatikus teteje. A tetőmozgatás akár távirányítóval, az autó mellett állva, vagy akár menet közben (50 km/órás tempóig) is végezhető, 6,8 másodperc alatt nyílik le vagy csukódik fel a szerkezet. A „Z” formában mozgó tetővel sikerült megspórolni a lenyitott tetőt takaró fedelet, ami csökkentette a túlsúlyt. A vászon egyébként 8 rétegű, hogy zaj- és hőkomfort tekintetében ne kelljen kompromisszumot kötni a kupéhoz képest.

Szóval a klasszikus vezetési élményre vágyó, tehetős ügyfelek újabb játékszert kapnak a 665 lóerős Aston Martin Vantage Roadsterben, amely mindössze 60 kg-mal nehezebb a kupénál. Ebben a tetőmechanizmus mellett már benne vannak a vázszerkezet megerősítései – mivel a kupéhoz képest kicsit hátrébb került a tömegközéppont, rögtön a felfüggesztést is áthangolták, hogy ezt kompenzálják. A 0-96 km/óra gyorsulást 3,5 másodperc alatt tudja le az autó, amelynél sikerült megőrizni a kupé 325 km/órás csúcssebességét, a vászontető jóvoltából pedig még többet élvezhetnek a motor- és kipufogóhangból az utasok. Az Aston Martin Vantage Roadster forgalmazása 2025 második negyedévében indul.