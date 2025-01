Ezek voltak a '90-es évek ikonikus szupersportautói (top10)

Fotó: Jaguar

A prototípus megépítéséhez szükséges egyedi alkatrészeket a beszállítók szívességből biztosították jövőbeli megrendelések reményében. Keith Helfet zseniális formaterve utalt az 1966-os XJ13-as versenyautóra, és első ránézésre Jaguarnak látszott (bár a hátsó lámpák a Rover 200-asról, a tükrök pedig a Citroën CX-ről származtak). A hobbiból megépített szupersportautó közönségpremierjét az 1988-as Birminghami Autószalonon tartották, az XJ220-ast addig a marketingosztály sem látta, mert a kiállítás napjának hajnalán készült el. Amikor hivatalosan leleplezték, az egyik közeli standon kiállított Ferrari F40-ről is elterelte a figyelmet.

Közel 90 ezer ember ment el a kiállításra csak azért, hogy láthassa

a felfelé nyíló ajtókkal, átlátszó motorháztetővel, hátsókerék-kormányzással, állítható magasságú futóművel, ajtókra lógó műszerfallal rendelkező prototípust.

Fotó: Jaguar

Mivel a B-csoportot 1986 végén betiltotta az FIA a veszélyessége miatt, az XJ220 csak annak az 1500 komoly érdeklődőknek köszönhetően nem került a süllyesztőbe, akik elővételi jogot vásároltak rá. Csak 1992-ben vehette át az első vásárló az XJ220-asát, az eltelt négy évben a mérnökök a hengerek felét két turbófeltöltőre cserélték. A 3,5 literes, 550 lóerős V6-os kevesebb, mint négy másodperc alatt gyorsította 0-100 km/h-ra a brit szupersportautót, és 349 km/h végsebességet biztosított neki – a McLaren F1 érkezéséig ő volt a Guinness-rekorder. A Jaguar és a TWR alig két év után állt le a gyártással, a 275 darab utolsó példányait már V12-es motorral készítették el.

7. Lamborghini Diablo (1990-2001) - az utolsó klasszikus Lambó

Fotó: Lamborghini

Az 1974-es Countach leváltására 1985-ben elindította el a Lamborghini a 132-es projektet, amelynél

azt a célt tűzték ki, hogy a világ leggyorsabb szériagyártású autója legyen,

még akkor is, ha a vásárlók sosem fogják kihasználni a tudását. Ehhez legalább 315 km/órás tempóra volt szükség, ezért a meglévő V12-es motor lökettérfogatát 5,2-ről 5,7 literre növelték. A motoron kívül az alapvető struktúrát is átvették a Countach-ból, de a tengelytávot és a szélességet megnövelték. A térváz cső helyett zártszelvényből, az utastér nagyszilárdságú acélból, a karosszériaelemek alumíniumból vagy kompozitból készültek.

Fotó: Lamborghini

1987-ben – a tervezési fázis kellős közepén – a Lamborghini a Chrysler tulajdonába került. Az amerikaiak kényelmesebb és praktikusabb belsőt és kevésbé agresszív külsőt képzeltek el. Előbbi még bele is illett a cég filozófiájába, utóbbi viszont csalódást okozott Gandininek, aki úgy érezte, fontos elemek tűntek el az autójáról (a legendás dizájner nem is dolgozott többet a Lamborghininek, inkább részt vett a cikk elején ismeretett Cizeta-Moroder V16T fejlesztésében).

Fotó: Lamborghini

A Diablo 0,31-es alaktényezője a Countach-énál is kedvezőbb volt, az utód az akkoriban általános bukólámpát és a márkavédjegynek számító, felfelé nyíló ajtókat is megörökölte. Javult a kilátás a vezetőülésből a lefelé ívelő övvonalnak köszönhetően, és a ki- és beszállás könnyebb volt, mint korábban. A hengerenként négyszelepes V12-esből 492 lóerőt és 580 Nm nyomatékot préseltek ki, aminek köszönhetően az 1575 kg tömegű autóval 4,1 másodperc alatt lehetett 0-100 km/h-s tempóra gyorsulni.

Végsebességnek 325 km/h-t adtak meg a gyáriak, ettől függetlenül a Nardo pályán 337 km/h-t is sikerült elérni.

A Diablo már újkorában is kultikus tárgynak számított, az autórajongók poszterein és a Turbo rágó matricáin kívül a Need for Speed III – Hot Pursuit című 1998-as számítógépes játék borítójára is felkerült.

8. McLaren F1 (1992-2000) - az etalon, melynek rekordja ma is él

Fotó: McLaren

A Forma-1-es mérnöklegenda Gordon Murray dédelgetett projektjéből valósult meg az F1, amely sokáig a világ leggyorsabb szériaautójának számított a 384 km/h-s végsebességével (és még ma is a leggyorsabb szívómotoros szériaautó). A Ron Dennis által finanszírozott szupersportkocsi azonban nem jöhetett volna létre a Jaguar XJR-15, a Lotus Elan és az akkori MG-k formatervezője, Peter Stevens nélkül sem.

Fotó: McLaren

A BMW M GmbH mérnöke, Paul Rosche szintén megérdemli a dicséretet, hiszen ő tervezte azt a középre beépített, 6,1 literes szívó V12-est, amellyel később Le Mans-t is nyert a BMW. Az S70/2 kódnevű erőforrás a mérnöki munka csodája volt a hengerenkénti két üzemanyag-befecskendezőtől kezdve a független fojtószelepeken át a szárazkarteres kenésig és a Vanos változó szelepvezérlésig. Annyira nem volt szempont a spórolás, hogy a V12-es irdatlan hőjétől

valódi aranyfóliával védték meg a szénszálas karosszériát,

minden autó motorterének burkolásához 16 grammot használtak fel a drága nemesfémből. Bár a Murray által kért 250 kilónál 15 kilóval nehezebb volt a V12-es, a többlet súlyt a nagyobb teljesítmény ellensúlyozta: az eredetileg előírt 550 lóerővel szemben 627-et küldött a hátsó kerekekre.

Fotó: McLaren

Az egzotikus anyagokból (karbon, kevlár, titán, magnézium) épített, ezért folyadékok nélkül mindössze 1140 kilót nyomó F1 középre tett vezetőülése világújdonságnak számított, a sofőrön kívül így két utas is belefért. Körülbelül 100 darab készült a szupersportautók etalonjának számító típusból, köztük öt prototípus és 28 GTR versenyautó. Egyenként 3-4 hónapot vett igénybe az utcai verziók építése, ezeknek a példányoknak a mai értéke meghaladja a 8-10 milliárd forintot.

9. Pagani Zonda C12 (1999-2002) - a semmiből jött trónkövetelő

A versenyautó-tervezéssel foglalkozó argentin mérnök, Horacio Pagani számára az igazi áttörést a Juan Manuel Fangióval való találkozás jelentette: a honfitárs F1-es legendának köszönhetően nyílt meg előtte a kapu a sportkocsigyártás fellegvárába, Észak-Olaszországba, ahol a Lamborghininél helyezkedett el. 1991-ben nyitotta meg stúdióját Modena Design néven, de már 1988-ban elhatározta, hogy megépíti a „tökéletes” sportautót, amelyet Fangióról nevez el.

Az ötszörös F1-es világbajnoknak egyetlen kikötése volt: a járművet Mercedes-motor hajtsa, amihez felhasználta gyári összeköttetéseit is. Fangio 1995-ben elhunyt, így nem láthatta a végleges gépet, amely 1999-ben mutatkozott be a Genfi Autószalonon. Pagani a barátja érzett tiszteletből végül nem használta fel nevét, a szénszál karosszériás, középmotoros újdonság így a Zonda típusjelzést kapta, az Andok egyik szele után.

A Zonda C12-est az M120 kódnevű V12-es motor hajtotta, amelynek teljesítménye 408-450 lóerő, a nyomatéka pedig 570-640 Nm volt változattól függően.

Még a leglassabb verzió is 4,1 másodperc alatt gyorsult 100 km/órára

és 9,2 másodperc alatt 161 km/órára, a végsebesség pedig 300 km/h-t volt. Hatliteres motorral és ötfokozatú kézi váltóval mindössze öt Zonda C12-est gyártottak, a C12-S nevű utódba már a hétliteres, 550 lóerős, AMG által tuningolt motort szerelték egy új, hatfokozatú váltóhoz kapcsolva.

10. Vector W8 (1990-1993) - a guruló vadászgép, ami 20 évig készült

Fotó: Vector

Gerald Wiegert repüléstechnika-rajongó 1971 óta dédelgetett szupersportautó-projektjéből született a Vector W8, amit a Vector Aeromotive Corporation gyártott az Egyesült Államokban. Az Alfa Romeo Carabo tanulmányt idéző forma, az egzotikus anyaghasználat és

a vadászgép-pilótafülkéhez hasonló műszerfal tükrözte Wiegert repülés iránti szenvedélyét,

a beltér ennek megfelelően tele volt gombokkal és kapcsolókkal, még egy autórajzot mutató képernyőt, analóg iránytűt, valamint motor üzemóra-mérőt is tartalmazott! A 70-es évekből származó ósdi, háromfokozatú automata sebességváltó előválasztó karja – amelyet a széles küszöb fölött helyeztek el a vezetőtől balra – szintén egy repülőgép gázkarját idézte.

Fotó: Vector

A Wiegertről és a V8-as motorról elnevezett W8 elképesztően sokáig készült: közel két évtizedes fejlesztés és prototípus-tesztelés után került csak „sorozatgyártásba” az ötletgazda kompromisszummentes hozzáállása miatt. Brutális volt a karosszéria megjelenése: nagyon lapos (1080 mm magas), széles és ék alakú volt, szárnyas ajtókkal, hatalmas légbeömlőkkel és integrált hátsó szárnnyal. Középre építették be a hatliteres könnyűfém V8-ast, amely két Garrett H3 turbónak köszönhetően

625 lóerőt és 880 Nm-t tudott leadni.

Nem csoda, hogy a Michelin egyedi, úthenger szélességű, 315/40 ZR16-os gumikat gyártott a hátsó kerekekre, hogy azok valahogy megbirkózzanak az őserővel.

Fotó: Vector

Bár a Vector 389 km/órás végsebességet ígért, ezt soha nem bizonyította, de a neves Road & Track magazin elméleti számításai szerint a kocsi 351 km/h-ra azért fel tudott gyorsulni. Az egyik legismertebb W8-vásárló André Agassi volt, aki azonban visszaadta a 450 ezer dollárba kerülő fekete autóját, amikor a túlhevült kipufogó fölött a kárpitozás megégett a csomagtartóban. Wiegert azt állította, hogy azt a bizonyos példányt csak tárolásra szállították a teniszcsillagnak, mert még nem volt felkészítve használatra. Bármi is legyen az igazság, 1993-ban a Vector csődeljárás alá került, addig mindössze 17 darab rendszámos W8-as készült, valamint két prototípus.