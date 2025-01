A fényvisszaverő ruházat képes összezavarni a gyalogosfelismerő aktív biztonsági rendszereket

Az aktív biztonsági rendszereket szabványosított körülmények között tesztelik, azonban a gyakorlatban nem mindig ideálisak a körülmények. Már korábban is készültek olyan vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy sötétben már nem remekelnek annyira a gyalogosfelismerős vészfékrendszerek, mint nappal. Az USA-ban működő Insurance Institute for Highway Safety nevű szervezet most kifejezetten azt vizsgálta, hogyan reagálnak a modern asszisztensek a törvények által megkövetelt láthatósági ruházatra – rosszul.



Amíg az emberi sofőröknek kivétel nélkül minden esetben segített a próbabábu észlelésében annak láthatósági ruházata, addig az alapvetően kamerára és képelemzésre támaszkodó (azért radarok is vannak néhány esetben) modern gyalogosfelismerős vészfékrendszerek gyakran nem tudnak mit kezdeni a szabványostól eltérő helyzettel.

Az IIHS szakemberei 2023-ban az észak-amerikai piac számára gyártott szabadidő-autók (Honda CR-V, Mazda CX-5 és Subaru Forester) gyalogosfelismerő rendszereit vizsgálták, az autók 40 km/órás (25 mérföld/óra) tempóval haladtak a „zebra” felé, ahol a próbabábu keresztezte az útjukat. Több világítási helyzetet (0, 10 és 20 lux – utóbbi az USA-ban a szabvány által a gyalogátkelőhelyek számára megkövetelt világosság) is leteszteltek, mindezt legalább 4 alkalommal, hiszen 4 különböző ruházatot vizsgáltak. Végezetül sötétben, a távolsági fényszóróval haladva és feketébe öltöztetett próbabábuval is elvégezték a tesztet.



Fotó: IIHS

A csak fekete vagy csak fehér ruhát viselő próbabábut egész jól felismerték a vészféksegédek, és a szabványos fényvisszaverő anyagból készített kabátot viselő próbabábura is reagáltak, a gondot az ízületeknél elhelyezett fényvisszaverő csíkok jelentették – munkavédelmi ruhákon ezt szokták használni – amelyek összezavarják a rendszereket.

A korábban az IIHS által a legjobb gyalogosfelismerő rendszernek tesztelt Subaru Forester számára szinte mindegy volt a próbabábu ruházata illetve a környezeti világítás – azért a fényvisszaverő csíkok itt is bezavartak egy kicsit –, addig a másik két autónál már kimutathatóak voltak az eltérések. Valószínűleg az emberi felismerésre szolgáló algoritmus finomításával lehetne javítani a rendszerek hatásosságán, de a hiba pontos okának megtalálása és annak kiküszöbölése a fejlesztőmérnökök dolga; a Subaru példája bizonyítja, hogy nem megoldhatatlan problémáról van szó.

Az alábbi táblázatban a sebesség 100%-os csökkentése azt jelenti, hogy az autó még időben megállt, egyébként gázolt; a 0%-os eredmény azt jelenti, semmiféle reakciót nem váltott ki a próbabábu a vészféksegédből.