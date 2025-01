A kaliforniai életstílushoz passzolóan szörfdeszkát is készített a KAMM a 912c Targához

Fotó: KAMM

Ahogy azt november végén megígérték, az óbudai KAMM manufaktúra bemutatta nyitott autóját, tehát mostantól kezdve a 912c Targa is elérhető modernizált formában – nem véletlenül, hiszen Kázmér Miklósnál több potenciális megrendelő is nyitott változat után érdeklődött. Az eredeti Porsche 912-eshez hasonlóan a KAMM manufaktúra is csak Targa változatot kínál, azon belül is a korai, puha hátsó szélvédős változatot.

Fotó: KAMM

A 60-as évek közepén biztonsági okokra hivatkozva betiltották a kabriókat, amire a Porsche válasza a megerősített B oszlop volt, az ez előtti tetőpanel kiemelhető, a hátsó szélvédőt le lehet gombolni, az üveg hátsó ablak csak 1967-től jelent meg az opciós listán. A KAMM manufaktúra eredeti formájában, tehát lenyitható hátsó szélvédővel kínálja a nyitott karosszériát, az első példánynak egyedi megjelenést készítettek – rögtön tetőtartóval és ott szállított szörfdeszkával együtt. Ezt az autót egy 1968-ban Belgiumban forgalomba helyezett 912 Targa alapján építették meg, a KAMM acélfelninek látszó alufelnijeivel, Cibié szúrófényekkel, Tangerine színű fényezéssel és dohányszínű bőr belsővel, az ülésekre még Porsche Pasha szövetbetétek is kerültek.

Fotó: KAMM

A nyitott karosszériával legfeljebb fél-karbon karosszériát (a cserélhető elemeket váltják ki műanyag elemekkel) lehet választani, az oldalablakok itt is lexánból készülnek. A KAMM szakemberei több száz órát dolgoztak azon, hogy nem látható módon erősítsék meg a karosszériavázat, így a kupéhoz hasonlóan nyugodtan lehet pályanapokra is menni a Kamm 912c Targával. Az első példánynál a 800 kg alatti saját tömeghez 185 LE/205 Nm teljesítményű 2,0 literes 4 hengeres boxer tartozik, de ettől a megrendelő kívánságának megfelelően lefelé és felfelé is el lehet térni. A különleges KAMM 912c Targa egyébként eladó, az ára 395 000 euró, és ebben már benne van a leszállítás a világ bármely pontjára.