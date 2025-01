Ezek voltak a legjobb autók a 90-es években

Aligha titok, hogy a mainál is komolyabb rangot és vásárlásösztönző értéket jelentett egykor az európai Év autója cím. Cikkünkben bemutatjuk a rendszerváltás utáni tíz év nálunk is jól ismert tíz győztesét, melyek a szakújságírókból álló zsűri szerint minden szempontot mérlegelve a legjobb autók voltak a maguk korában. Többségük francia, német vagy olasz gyártmányú, és kis- vagy kompakt kategóriás, ám néhány kakukktojás is közöttük.

Egy holland újságíró-szereksztő, Fred van der Vlugt alapította 1963-ban az európai Év Autója díjat, hogy egy, a nyugati országok profi tesztelőiből álló zsűri kiválassza a '64-es év leginkább kiemelkedő négykerekűjét - mely végül a Rover 2000 lett. Komoly hírverést kapott a tesztelés és szavazás, azóta pedig évről évre megtartják, és tavalyig az ünnepélyes díjkiosztó helyszíne a Genfi autószalon volt. Napjainkban a legjobb autók megméretésén már 23 európai ország 60 (köztük két magyar) szakújságírója vesz részt, akik mindig az utolsó 12 hónap új fejlesztésű, már szériagyártású modelljeit vezetik, majd pontozzák. Ha olykor vitathatók is a döntések, a zsűri célja évtizedek óta egyértelmű: a legjobb autók kiválasztása

Fotó: COTY/Motor1 Döntött a zsűrű, ezek a legjobb autók A 90-es évek mobilitását bemutató cikksorozatunk (melynek linkjeit lent, a kapcsolódó cikkek között találja) aktuális epizódjában a kelet-európai rendszerváltások utáni évtized Év autóit, vagyis a szavazások győzteseit sorakoztatjuk fel. Úgy tűnik, meglepően józan időszak volt ez a zsűritagok számára, hiszen a futurisztikus Citroën XM-től eltekintve csupa volumenmodellt szavaztak meg győztesnek, a legtöbbet a kompakt kategóriából választották. Ekkor nyert először japán autó a szavazáson, az állandó győztes Fiatot rögtön egymás után kétszer is honorálták. Következzenek tehát a legjobbak, melyek egy része később valóban meghatározta kontinensünk utcaképét! Év: 1990 Győztes: Citroën XM (390 pont) Fotó: Citroen Toronymagasan nyert az XM az európai Év Autója szavazáson, a zsűrit lenyűgözte a Bertone-stúdió által rajzolt szögletes megjelenés a rejtett hátsó irányjelzőkkel. Műszakilag a Peugeot 605-nél is használt padlólemezre épült, de az akkor még magától értetődőnek számító hidropneumatikus felfüggesztéssel látták el, a Hydractive rendszerben már elektronikus vezérlésű szelepek dolgoztak, és visszahozta a V6-os motort is. Fotó: Citroen Prémium limuzinnak készült, ezért a második sorban magasabban ültek az utasok, hogy jobban kilássanak előre, szintén őket védte a dupla hátsó szélvédő – még felnyitott hátsó ajtónál se érje a hideg szél a hátul ülők tarkóját. Az 1994-es modellfrissítésnél tovább finomítottak a felfüggesztés működésén, a hűtőrács közepére tették át a márkajelzést, a légzsák érkezése miatt lecserélték az kormányt, 1995 decemberétől szériában adták az utasoldali légzsákot, 1997-től már oldallégzsák is volt a fedélzeten.

Fotó: Citroen A kezdeti elektronikai problémák mellett még a magas ár (a hasonló CX-nél 50%-kal volt drágább) és a kilencvenes évek elején tapasztalható recesszió is nehezítette a pályafutását, így noha eredetileg évi 160 000 példánnyal számoltak, az XM gyártásának 11 éve során összesen 333 405 példányt építettek; ebből 31 035 kombit az Heuliez készített. Japánban a Mazda Eunos kereskedőhálózatban árulták a Citroën XM-et. A Citroën 2021-ben áldását adta a BMW-nek az XM név használatára.

A Citroën XM a Mercedes-Benz SL-t (215 pont) és a Ford Fiestát (214 pont) utasította maga mögé. Fotó: Citroen

Év: 1991 Győztes: Renault Clio (312 pont) Fotó: Renault Erős éve volt a francia gyártónak 1991, hiszen nem csak az európai Év Autója, de az európai Év Teherautója (Magnum) és európai Év Autóbusza (FR1 GTX) címet is elhódították a fejlesztései. Visszatérve a népszerű kisautóra, tágas utas- és csomagtérrel, a kategóriához képest gazdag felszereltséggel hódított. A kínálat a fapados modelltől a kényeztető Baccara változaton át az F1-es pedigrével rendelkező Williams változatig tartott, így mindenki megtalálta a saját magának tetsző példányt. Fotó: Renault Homologizációs célokra elég lett volna 2500 példány építése, a Renault mégis 3800 darab Clio Williams gyártását tervezte, azonban már az első szériát is meg kellett toldani további 1600 példánnyal, végül a frissített változatokkal együtt több mint 12 000-et értékesítettek a forró változatból. Csak az eredetileg tervezett 3800 darab kapott sorszámos plakettet. Fotó: Renault Noha a zsűri tetszését megnyerte, alig egy évvel az 1990 júniusában történt piaci bevezetés után máris frissítették a típust, ekkor váltottak a régi sávos Renault emblémáról az újabb, krómozott darabra, és ezzel párhuzamosan rögtön az első ülésen is módosítottak egy keveset. Japánban egyébként Lutecia néven árulták az autót, mivel arrafelé a Honda a név birtokosa, miután 1984-ben létrehozta a Honda Clio kereskedőhálózatát, ami aztán 2006-ban szűnt meg, amikor a Honda Primo és Honda Vermo hálózatokkal egyesült.

A Renault Clio a Nissan Primerát (258 pont) és az Opel Calibrát (183 pont) utasította maga mögé a szavazáson.

Fotó: Renault Év: 1992 Győztes: Volkswagen Golf III (276 pont) Fotó: Volkswagen 1992-ben a kompakt hajrából végül a Volkswagen autója került ki győztesen, szoros küzdelemben előzte meg az Opel és a Citroën újdonságát. A zsűri csak a 3. generációnál tartotta győzelemre érdemesnek a Golfot, talán a kombi karosszériára vártak? A korábban Jetta néven futó lépcsős hátú modellt átkeresztelték Ventóra. Műszakilag a motorválaszték felfelé bővítése jelentette a nagy újdonságot, a 2,0 literes négyhengeres mellett a 2,8 literes VR6-os hozott friss lendületet a kompakt kategóriába, majd a TDI is hamar népszerű lett. Fotó: Volkswagen A Volkswagennek rali-ambíciói is voltak, meg is építették a 278 lóerős turbómotorral és összkerékhajtással rendelkező A59-est, de az nem jutott túl a prototípus-stádiumon. A Golf III Cabriolet 1994-ben váltotta az egészen addig gyártásban levő Golf I Cabriolet-t, majd 1998-ban egy átfogó modellfrissítéssel a Golf IV-hez igazították annak külsejét, miközben a lemezek alatt változatlan maradt a technika. Mintegy 250 példányt értékesítettek a 16 darab ólomakkumulátorral szerelt, mintegy 50 km-es hatótávolságú CitySTROMER-ből, amelynél egy gázolajkályhával oldották meg télen a fűtést. Fotó: Volkswagen Amíg Európában már 1991 augusztusában megkezdődött a Golf III forgalmazása, az Észak-Amerikai piacon egészen 1993 végéig kellett várni az autóra. Az egyszerűség kedvéért a mexikói Pueblában felépített gyárból akarták ellátni az ottani piacot, azonban minőségi problémák miatt az USA-beli forgalmazó nem vette át az autókat, majd sztrájkok hátráltatták a termelés felfutását.

A Volkswagen Golf az Opel Astrát (231 pont) és a Citroën ZX-et (213 pont) utasította maga mögé a szavazáson.

Fotó: Volkswagen Év: 1993 Győztes: Nissan Micra (338 pont) Fotó: Nissan Első japán autóként a Nissan Micra második generációja nyerte el az európai Év Autója címet, ha nem is toronymagasan, de megverte a kihívóit; sőt, Japánban is elhódította az Év Autója címet. Ekkor még párját ritkította volt az olcsó autók között a hengerenként négyszelepes technológia, és noha mindössze 3,7 méteres karosszériája volt, abban még az európai emberek is kényelmesen elfértek – ez nem volt magától értetődő a korabeli japán autóknál. Fotó: Nissan Amíg nálunk csak három- vagy ötajtósként létezett, a világpiacon lépcsős hátú, kombi és vászontetős kabrióként is elérhető volt. Utóbbinak tanulmánya már az 1995-ös Tokyo Motor Show-n ki volt állítva, de a sorozatgyártás csak 1997 augusztusában indult. A pörgős és takarékos benzinesek mellett a Peugeot 1,5-ös dízelével is megvásárolható volt, Európában az ötfokozatú kézi kapcsolású váltó alternatívája – a benzineseknél – a fokozatmentes erőátvitel (CVT) volt, hazájában ehelyett négyfokozatú, hagyományos automatát kínáltak. Japánban 1999-2003 között kínálták a Bolero retró-megjelenésű luxusváltozatot. Fotó: Nissan Amíg a modellfrissítés Japánban már 1997 májusában megtörtént, az európai gyártásnál csak 1998 márciusában vezették be a változtatásokat, ami átrajzolt orrot és új műszerfalat jelentett. Amíg Európában és Japánban a 3. generációs Micra váltotta a típust, az Tajvanon és a Fülöp Szigeteken egészen 2007-ig gyártásban maradt.

A Nissan Micra a Fiat Cinquecento-t (304 pont) és a Renault Safrane-t (244 pont) utasította maga mögé a szavazáson. Fotó: Nissan Év: 1994 Győztes: Ford Mondeo (290 pont) Fotó: Ford Világautónak készült a Ford középkategóriás modellje, erre utalt a névválasztás is, azonban valójában kétféle autóról van szó, hiszen az észak-amerikai piac számára egyedi megjelenést (csak az üvegek, kilincsek és külső tükrök csereszabatosak az európai modellel) és technikát készítettek. Ez volt az első autó a világon, amelynek minden változata alapáron kapott vezetőoldali légzsákot. Fotó: Ford A fejlesztés 1986-ban indult és mintegy 6 milliárd dollárt költöttek rá, ebben benne vannak már az új motorok és váltók fejlesztésének költségei is – a Mazda GE padlón alapuló CDW27-es műszaki alapot úgy készítették el, hogy az mindenféle hajtásláncot be tudjon fogadni, a keresztben beépített négyhengerestől a hosszában beépített V8-asig. Igaz, utóbbi nem valósult meg, de a vetélytársakhoz képest szűk első lábtér (amit a váltóalagút indokol) emlékeztet erre.

Fotó: Ford Az 1996-os modellfrissítésnél orvosolták a túlságosan unalmas megjelenést azzal, hogy óriási fényszórókat és a márkajelzésre hajazó ovális hűtőrácsot tettek az orra, ezzel párhuzamosan visszavettek a felszereltségek tartalmából (a könnyűfém felnik és a légkondicionáló a Ghia modellnél is feláras lett).

A Ford Mondeo a Citroën Xantiát (264 pont) és a Mercedes-Benz C-osztályt (192 pont) utasította maga mögé a szavazáson. Fotó: Ford Év: 1995 Győztes: Fiat Punto (370 pont) Fotó: Fiat Giorgetto Giugiaro még a Renault által kiírt, egy új kisautóra szóló pályázatra – ez lett aztán az 1991-es Év Autója címet elhódító Clio – készítette el a terveket, amelyeket aztán leporolt a Fiat számára, amikor az 1984-es Év Autója címet elhódító Uno utódján dolgozott. Takarékos motorjaival, tágas karosszériájával és egyszerűségével nem csak a zsűritagok, de a vásárlók kegyeibe is beférkőzött a Punto. Fotó: Fiat Meglepően sokat foglalkoztak a váltókkal a konstruktőrök, a megszokott ötfokozatú kézi kapcsolású mellett kínáltak hatfokozatú váltót is, de létezett öt nyújtott fokozattal rendelkező takarékos kivitel, illetve fokozatmentes automata is. Az Unóból vették át a Punto GT-t hajtó 1,4 literes turbómotort, amely 136, később 133 és 130 lóerős teljesítményével 7,9 másodperces 0-100 km/óra sprintet és 200 km/órás csúcssebességet nyújtott. Fotó: Fiat A három- és ötajtós változatok mellett vászontetős kabrióként is készült, amely akkoriban a legolcsóbb nyitható tetős autó volt a piacon, a mintegy 55 ezer darab kabrió a Bertone gyárban készült.

A Fiat Punto a Volkswagen Polo-t (292 pont) és az Opel Omegát (272 pont) utasította maga mögé a szavazáson.

Fotó: Fiat Év: 1996 Győztes: Fiat Bravo/Brava (378 pont) Fotó: Fiat Sürgősen kellett utódot találni a korábban szintén Év Autója címet szerző kompakt Tipónak, mert az leszerepelt a független törésteszteken, és bezuhantak az eladásai. Mindössze két év alatt fejlesztették ki a Bravo/Brava párost, egy évvel később pedig bemutatták a Marea nevű lépcsős hátút és kombit, amelyeket viszont egy kategóriával feljebb próbáltak eladni kevesebb-több sikerrel. Fotó: Fiat A győzelmet kiérdemlő karosszériaváltozatok között nem csak 17 centiméter volt az eltérés, a háromajtós Fiat Bravo sportosabb, az ötajtós Brava kényelmesebb hangolást kapott. Karosszériafüggő volt a sportos HGT változat, amíg a Brava 1,8-as négyhengerest kapott 132 lóerővel (csak az utolsó évben volt elérhető), addig a Bravo esetén 2,0 literes, 147-155 lóerős soros öthengeres hajtott; egyedül a sportmodell kapott négy tárcsaféket és alapáron blokkolásgátlót. Fotó: Fiat Mivel Japánban a Mitsubishi használta a Bravo nevet egy kei-kategóriás modellen, arrafelé Fiat Bravissimo néven árulták a kompakt modellt.

A Fiat Bravo/Brava szoros versenyben a Peugeot 406-ost (363 pont) és az Audi A4-est (246 pont) utasította maga mögé a szavazáson. Fotó: Fiat Év: 1997 Győztes: Renault Mégane Scénic (405 pont) Fotó: Renault Noha nem külön modellként, hanem az 1995-ben piacra dobott kompakt modellcsalád részeként árulták, az Év Autója zsűri mégis külön kezelte a franciák kompakt egyterűjét, amely önmagában nyerte el az 1997-es címet. A vásárlóknak is bejött a magas építésű és tágas karosszéria, a Renault stratégáinak gyorsan kellett megszerveznie az eredetileg tervezett gyártási mennyiség megnövelését – rétegmodellként napi 450 autóval számoltak, a csúcson napi 2500-at gyártottak. Fotó: Renault Amíg az első években még egyértelműen a Mégane család tagja volt a Scénic, az 1999-es modellfrissítésnél egyedi orrot kapott az egyterű, ezzel megkezdték annak külön modellé való alakítását, amelyre aztán a 2003-as generációváltásig kellett várni – Brazíliában 2010-ig gyártották tovább a családi autót. A névben azért használták az ékezeteket, hogy azzal jelezzék a vásárlók számára az európai származást, ezzel is kicsit megkülönböztetve az autót a kilencvenes évek közepén Európába érkező távol-keleti modellektől. Fotó: Renault Noha még messze a szabadidő-autó divathullám, a franciák ilyen változatot is kínáltak az egyterűből, az RX4 kiszélesített sárvédőkkel, megnövelt hasmagassággal és a hátfalon hordott pótkerékkel másolta a terepjárókat. De nem csak optikailag tudott többet ez a modell, hiszen rendes alsó védőlemezeket és a Steyr-Puch által fejlesztett összkerékhajtást is kapott, így terepen is meglepően jól mozgott az egyterű. A váltó és az összkerékhajtás problémái mára szinte eltűntek ezek az autók az utakról.

A Renault Mégane Scénic a Ford Ka-t (293 pont) és a Volkswagen Passatot (248 pont) utasította maga mögé a szavazáson. Fotó: Renault Év: 1998 Győztes: Alfa Romeo 156 (454 pont) Fotó: Alfa Romeo Szerelem első látásra, legjobban így lehet jellemezni azt, hogy az 56 zsűritagból 40 maximális pontszámmal díjazta az Alfa Romeo modelljét. Walter de’Silvának köszönhetjük a rejtett hátsó kilincsekkel, mélyre húzott hűtőráccsal rendelkező formát, a szedánhoz 2000-ben csatlakozott a Stola által fejlesztett Sportwagon kombi, amely alapján aztán a Q4 Crosswagon szabadidő-autót is elkészítették. A modellfrissítést két részletben hajtották végre, 2002-ben új belsőt, 2003-ban a Giorgetto Giugiaro által megrajzolt külsőt kapott. Fotó: Alfa Romeo Szintén a Stola készítette el a 156 GTA modelleket, a 2001-ben piacra dobott modell ugyan 2002-ben megkapta az új belsőt, de érdekes módon egészen 2005-ig kitartottak a „régi” orr mellett. Ekkor is csak azért búcsúzott a típus, mert a 3,2 literes Busso V6-ost nem lehetett az egyre szigorodó előírásokhoz igazítani. Az 1973 Berlina és 1678 darab Sportwagon orrába egyébként a Fiat/Maserati fejlesztőközpontjában, jórészt kézzel összerakott motorokat szereltek. Fotó: Alfa Romeo A dízelmotorok szárnyalásának kezdetét jelentette, hogy első személyautóként az Alfa Romeo 156 kapott közös nyomócsöves dízelt; a Mercedes ugyan hamarabb bejelentette a CDI-motorokat, de több, a technológiához köthető szabadalommal a Fiat konszern beszállítója, a Magnetti Marelli rendelkezett, így a stuttgartiak hivatalosan csak az olaszok után kezdték meg a közös nyomócsöves dízelek forgalmazását.

Az Alfa Romeo 156 a Volkswagen Golfot (266 pont) és az Audi A6-ost (265 pont) utasította maga mögé a szavazáson. Fotó: Alfa Romeo Év: 1999 Győztes: Ford Focus (444 pont) Fotó: Ford Majdnem megtartották az Escort nevet Európában, de végül sikerült megállapodni a Focus nevű újság kiadójával. A megosztó New Edge formavilág globálisan a legnagyobb darabszámban értékesített autóvá tette az új kompaktot, amely vezethetőségével is kitűnt a mezőnyből – 42 zsűritag helyezte az első helyre. Fotó: Ford Úttörő volt a független hátsó felfüggesztésével a kompakt kategóriában, a Control Blade hátsó híd a Mondeo kombiból származott, kevés helyet igényelt, így nem befolyásolta negatívan az utas- vagy csomagtér méretét. Amíg Európában már 2004-ben leváltották a Focus első generációját, Amerikában ekkor csak frissítettek az autón – a második generációs autó megjelenésével csillapították a New Edge formavilág élét. Érdekesen alakult a motorkínálat az USA-ban, az egyszerre három különböző generációhoz tartozó 2,0 literes motorral kínálták, a CVH alapmotor 110 lóerős, a 16 szelepes Zetec 132 lóerős, a 16 szelepes Duratec 145 lóerős; a csúcsmotor arrafelé a 2,3-as Duratec szívómotor volt 153 lóerővel. Fotó: Ford A Tickford Engineering készítette el a forró RS változatot, amelyhez az alkatrészek 70%-át (beleértve a 2,0 literes turbómotort, a felfüggesztést, a hajtásláncot) módosították, a 4501 példányból 2147-et az Egyesült Királyságban értékesítettek. Sokkal nagyobb darabszámban készült a 2,0 literes szívómotorral szerelt ST változat, amely minden karosszériával elérhető volt.

A Ford Focus az Opel Astrát (272 pont) és a Peugeot 206-ost (249 pont) utasította maga mögé a szavazáson. Fotó: Ford

