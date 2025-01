A német Arden tuningcég méltóképpen búcsúzik a Jaguar belső égésű korszakától

Fotó: Arden

Brit márkákra specializálódott a német Arden Automotive, azon belül is a Jaguar típusokhoz kínál akár teljes átépítéseket, a modern típusok mellett akár olyan klasszikusokat is kezelésbe vesznek, mint az első generációs XJ, vagy épp az XJS. Hamarosan ezek közé a klasszikusok közé tartoznak a belső égésű motorral szerelt Jaguarok, ezért az 1972 óta német tuningcég a maga részéről az Arden AJ23 RS-sel zárja le ezt a korszakot.

Az Arden AJ23 6 évvel ezelőtt debütált, a végső változatnál egy kicsit visszavettek a harsány megjelenésből, KW-felfüggesztés segítségével javítanak a menetdinamikai tulajdonságokon, és nagy teljesítményű acél fékeket is adnak – ezek sokkal olcsóbbak, mint a karbon-kerámia rendszer. Természetesen az 5,0 literes, V8-as kompresszoros motort se hagyják változatlanul, annak teljesítményét 635 LE/760 Nm-re növelik, exportpiacok számára (károsanyag-kibocsátás...) létezik 703 LE/873 Nm-es változat is, amelynél már a kompresszor áttételét is módosítják. Minden motortuningban közös a pillangószelepes, mély hangot biztosító kipufogórendszer. Az Arden a jövőben is kitart a brit márkák mellett, a fejlesztők kíváncsian várják, a nemrég megmutatott tanulmányból milyen szériaautó realizálódik, hogy aztán azt is a saját ízlésük szerint módosítsák...