A szélvédő alsó peremén lévő kijelzővel újulnak meg a BMW-belsők

Fotó: BMW / Enes Kucevic Photography

Már 2014 óta dolgozik a BMW a digitális korszakhoz illő belső téren, de a technológia csak most jutott el arra a szintre, hogy annak alkalmazása tényleg előrelépés legyen az aktuális nagypanelos műszerfalakhoz képest. A BMW Panorama iDrive esetén megtartják a központi érintőképernyőt, amely egy 72,5°-os szögben a vezető felé döntött paralelogramma, egyéb információkat a szélvédő alsó peremét teljes szélességben elfoglaló kijelzőn jelenítenek meg. Ezt opciósan ezt ki lehet egészíteni fel-a-fejjel kijelzővel is, azaz a szélvédőre vetített információkkal. Fizikai kapcsolókat csak a 4 küllős kormánykeréken találunk, a bal oldali kapcsolókkal a vezetőtámogató rendszer működését, a jobb oldaliakkal tartalomvezérlő funkciókat lehet elérni. Mindehhez a BMW X operációs rendszert adják, ami az eddiginél szabadabban a saját ízléshez alakítható menüket jelent, és újfajta digitális szolgáltatásokat tesz lehetővé.

Fotó: BMW

Intuitív működést ígérnek, amelyről a világszerte már több mint 22 millió hálózatba kapcsolt BMW használatának vizsgálata, illetve egy 3000 fős vizsgálatsorozat segítségével győződtek meg a gyáriak – feltehetően olyan ügyfelekről van szó, akik a világnyelveken elérhető beszédvezérlést is segítségül hívták a kezeléshez. A minden korábbinál fejlettebb beszédvezérlés kezdetben a navigációra összpontosít, de idővel – távoli frissítés keretében – ez elméletben kiterjeszthető más területekre is. A BMW Panorama iDrive belsővel együtt érkezik majd a BMW HypersonX hangélmény, amelynél nem csak a menet-, de az egyéb visszajelző hangok is üzemmódtól függenek, ezzel próbálják részben kárpótolni a belső égésű motor hiányát.