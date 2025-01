A világon elsőként a brit JCB kapott engedélyt hidrogénnel üzemelő erőforrás forgalmazására

Fotó: JCB

Az építőiparban vannak olyan munkák, amikor nincs egy műszaknyi idő az akkumulátorok töltésére, ezért például az építőipari gépeket is gyártó brit JCB kifejlesztett egy hidrogénnel üzemelő belső égésű motort, és a világon elsőként már hatósági jóváhagyást is szerzett annak értékesítésére. Elsőként a holland közlekedési hatóság adta ki az engedélyt, majd ezt még további 10 követte, a JCB úgy számol, hogy 2025 folyamán a többi európai ország hatósága is áldását adja a hidrogénüzemű motor forgalmazására.

Fotó: JCB

Az elmúlt 3 évben 100 brit mérnök mintegy 100 millió font befektetéssel fejlesztette ki a 4 hengeres erőforrást, amelyet generátorok vagy épp járművek hajtására is lehet használni – nem csak munkagépekben, de teherautóban is tesztelték a motort –, és ha megújuló forrásból származó hidrogéngázt használnak, akkor klímasemleges a működése. A JCB részéről lezárult a fejlesztés, most kiemelt ügyfeleknél a gyakorlatban tesztelik a hidrogénnel üzemelő erőforrást, amit nagyban megkönnyít, hogy a JCB olyan mobil töltőállomást is készített, ami lehetővé teszi a munkaterületen a munkagépek hidrogéngázzal való megtankolását.