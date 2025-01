Az irodaház fantomja - BMW i5 M60 XDrive Touring teszt (2025)

Konfigurálható a Sport mód, mellette Expressive, Relax, Efficient és több más program választható. A Silent bekapcsolásával a hangulatfény mellett a tetőroló is becsukódik, és lehalkul a hifirendszer

Fotó: Stefler Balázs

Természetesen, ha már az M Motorsport logóit viseli az i5 paletta csúcsmodellje, utasterében is nyújt valami pluszt: az említett sportülések mellett karbon betéteket kap felárért, vaskos karimájú, egyedi kormányára pedig kissé bazári középállásjelző került. Mi azért klasszikus körműszeres nézetet is el tudnánk viselni a vezető előtti kijelzőn, ugyanakkor tény, hogy a megjelenítése és sok szolgáltatása (köztük a látványos AR kamerakép) is meggyőző, akárcsak a head-up vetítőé. Számtalan vezetői profil közül lehet választani, ami a hangulatvilágítás mellett más extrák működését is befolyásolja, a feláras Bowers & Wilkins hifi csodásan szól, a felhasznált anyagok és az összeszerelés minősége első osztályú.

Tágas a csomagtér, könnyű bővítéssel és a szintszabályzás miatt jó teherbírással. Mechanikus a roló, és értelmét vesztette az elődök D-oszlopra felfutó funkciója, hiszen a hátsó szélvédő nem nyitható külön

Fotó: Stefler Balázs

Kétmotoros óriás rajtprogrammal és 601 lóerővel

Míg az XDrive jelölés a hagyományos BMW-knél komplex, kardános és lamellás kuplungos hajtást takar, addig az i5 sorozatban egyszerűbb a képlet. Az alap eDrive40 modellnél csak hátra építenek be villanymotort, az M60 csúcsmodellben viszont előre is kerül egy, így 4x4-es, a csúcsteljesítmény Sport módban nem kevesebb, mint 601 lóerő. Tény, hogy néhány villanyautó-gyártó ezt is túllicitálja, de ne legyünk telhetetlenek, az i5 dinamikája elképesztő, és szinte hipertér-ugrásokra képes. Ha aktiváljuk a rajtprogramot, álló helyzetből 3,9 másodperc alatt katapultál 100 km/h-ra (ez csak három tizeddel marad el a bestiális, plug-in hibrid M5 Touring idejétől), és a 200 is megvan bő 12 másodperc alatt.

X1-től a 7-es limuzinig a BMW-paletta nagy részéből elérhető már elektromos változat. Frunk helyett óriási műanyag fedél fogad, az 5-ösben ugyanide sornégy dízeltől a V8 hibridig sokféle motor kerülhet

Fotó: Stefler Balázs

Mindez azt jelenti, hogy a sofőr akaratától – és az akku töltöttségétől – függően nem sok ellenfele van az utakon, az alkalmi utasok pedig sikítófrászt kapnak a katapultálástól. Van egy boost feliratú kar is a kormány mögött, ezt meghúzva 10 másodpercig pengeélesek lesznek a reakciók,

és 795 helyett 820 Nm nyomaték áll hadrendbe, valószerűtlen előzéseket lehetővé téve.

Ám hiába koppannak a tarkók a fejtámlán, valami hiányzik a régi M5-ösökben átélt, oly vérpezsdítő hangulathoz: a benzinmotor áriái. Helyettük Hans Zimmer komponált a direkt az M60-hoz földöntúli szólamokat, melyek a jobb pedált tiporva felerősödnek (de sajnos így sem az igaziak), míg normálisan hajtva diszkréten elhalkulnak.