Citroën C3 1.2 Turbo 100 teszt

Városban 6,5 literes fogyasztással lehet számolni, országúton egy literrel kevesebbel

Fotó: Polyák Attila - Origo

Nálunk most az olcsó és egyszerű nemhibrid benzines járt, ami 100 lóerőt és 205 Nm-t képes magából kipréselni.

Állítólag már nem kell tartani ettől a PureTech motortól,

a korábbi verziók típushibáját, az olajban futó, és szakadásra hajlamos vezérműszíjat két éve kijavították a mérnökök a szíj anyagának módosításával.

Másfélszeresére nőtt a hasmagasság, már közel 20 centi, amivel bizony SUV-okat is ver a kis C3-as

Fotó: Polyák Attila - Origo

Mivel a teljesítmény 10 lóerővel csökkent, a tömeg viszont kb. 50 kilóval nőtt az elődhöz képest, az új C3-as valamivel lomhább lett: 9,4 helyett 10,6 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/h-t, a végsebessége pedig 194-ről 183 km/h-ra romlott, utóbbihoz a magasabb építés és nagyobb homlokfelület is hozzájárult. Mindenesetre ez a benzines így is

fürgébb a 350 kilóval nehezebb (1,5 tonnás), 113 lóerős elektromos verziónál,

az ë-C3-asnál, mivel az 11 másodperces gyorsulással és mindössze 135 km/h-s végsebességgel rendelkezik.

Már 1750-es fordulatnál leadja a maximális nyomatékát, a 205 Nm-t a kis turbómotor, ezért kevés váltással lehet vezetni

Fotó: Polyák Attila - Origo

Menet közben egyáltalán nem érződik lomhának a benzines C3-as, lelkes motorjával a rövidre áttételezett alsó fokozatokban dinamikusan gyorsul, a forgalom ritmusát könnyűszerrel tartja, miközben nem lehet 7 liternél többet letolni a torkán. Csak a pörgétést nem szereti, magas fordulaton kifogy a szuszból az apró, kis tehetetlenségű turbó miatt. Mivel a régi Citroënekben rettenetesen pontatlan, gumis érzetű váltóhoz voltam szokva, kellemes meglepetés volt a precízen kapcsolható, határozott megvezetésű hatfokozatú kézi váltó, csak az ormótlan váltógomb nem tetszett.

Majdnem annyira dől a kanyarokban, mint régen a 2CV, azaz a Kacsa, de a széles gumikkal jó a tapadása

Fotó: Polyák Attila - Origo

Leszámítva a jó váltót, a vezetési élmény olyan, mint minden modern Citroënben: a könnyen járó kormány túlszervózott, visszajelzést alig ad, a futómű pedig olyan lágy, hogy

a gyorsan vett kanyarokban attól tartottam, hogy leérnek a kilincsek az extrém mértékű dőléstől.

Szerencsére a tapadás így is megfelelő a 205-ös gumiknak köszönhetően, de minél nagyobb a tempó, annál inkább érdemes kerülni a hirtelen kormánymozdulatokat, mert bizonytalan kóválygásba kezd a magas építése miatt oldalszélre is érzékeny karosszéria. A puha hangolás azonban a rossz minőségű utakon telitalálatnak bizonyul, a Citroën spéci – alul felül hidraulikus véghelyzeti ütközővel ellátott – Advanced Comfort lengéscsillapítói is teszik a dolgukat, nem ütnek fel igazi krátereken és műanyag fekvőrendőrökön áthaladva sem, bár olyan lebegő érzést azért nem képesek adni, mint ami egy C5 X-ben tapasztalható. Kár, hogy a futóműdobolás és a szélzaj is állandó útitársnak számít, továbbá végig azt járt a fejemben, hogy az alapmodell az egy collal kisebb, 16-os acél kerekeivel még komfortosabb lehet.