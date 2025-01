A kivételt erősítő szabály - Honda NT1100 menetpróba (top5)

Az elektromos futómű csak a duplakuplungos verzióhoz rendelhető. A Showa rendszere a gyakorlatban nagyon meggyőző

4. Még jobb vele túrázni?

Több kritika is érte az NT1100-ast, mivel menet közben nem lehetett állítani a szélvédőjét, azonban ezt a hiányosságot orvosolták. Az áttervezett elemet immáron egy kézzel állíthatjuk, a 167 mm-es mozgási tartományon belül magasságát és dőlésszögét öt fokozatban rögzíthetjük. Alacsony állásban jó sok menetszelet enged a motorosra, a legmagasabbnál viszont hatékonyan eltereli a nem kívánatos levegőt a sisakunk fölé. Ebben igazán az a nagy szám, hogy 190 centis magasságú motorosnál is működik - megkockáztatom, ilyet a BMW R 1250 RT-n kívül jelenleg csak az NT tud! A fejlesztések ebben nem merültek ki, ugyanis az ülés méretét megnövelték, így az egész napos motorozás után több újságíró kollégával is megállapítottuk, ezen a téren nagy az előrelépés. Hogy a Honda az apró részletekre is figyel, mi sem bizonyítja jobban, minthogy

az első sárvédő hátsó részét megtoldották egy 150 mm-es, gumit takaró fröcskölésgátlóval.

Bár az időjárás kegyes volt hozzánk, a gyártó szerint esőben sokkal kevesebb felverődő vízzel kell számolni a vezetőnek. És ha már túramotorról van szó: a 2025-ös változaton 25 mm-rel mélyebbek a – korábbival azonos felfogatási rendszerű – dobozok. A változások eredményeként a 33 literes bal oldali koffer 37, a jobb oldali pedig 32-ről 36 literre nőtt, így mindkettőbe befér egy teljes értékű, zárt bukósisak.

20%-kal növelték az ülés méretét, ami jót tett a komfortnak

Fotó: Honda

5. Elektronikai okosságokból nincs hiány

A szokásosnak mondható biztonsági segédek (blokkolásgátló, kipörgésgátló) mellett bevezették az automatikus vészvillogókat - utóbbiak akkor lépnek működésbe, ha a motoros vészfékezést hajt végre. De ha már az elektronikánál tartunk, fontos megemlíteni az automatikusan kikapcsolódó irányjelzőket és a műszeregységet is. Egyre inkább multifunkciós eszköznek is tekinthetjük a motorkerékpárok ezen részét, ugyanis már rég nem csak arról szólnak, hogy például leolvassuk róla a sebességet. Egyrészt személyre szabható (három stílus, fekete vagy fehér háttér), másrészt a 6,5 colos műszer Apple CarPlay- és Android Auto-funkciójának, valamint Bluetooth-kapcsolatának köszönhetően

okostelefonunk szolgáltatásai a TFT-kijelzőn keresztül is elérhetők.

Bár elsőre a kormányvégen lévő gomberdő és az egész kezelés megszokást igényel, ha kiismertük a sajátos logikáját, nagyon is jól használható a Honda rendszere. Persze ez joggal elvárható egy 5,8 milliós alapárú motortól, még akkor is, ha ezzel az összeggel egyáltalán nem túlárazott a mai mezőnyben. A DCT-váltós kivitel 6,2 millió Ft-os árával és a csak automatikus verzióban létező, elektromos futóműves kivitel 6,8 milliója is versenyképes.