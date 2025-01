Először kerül árverésre az egyik legöregebb Ferrari

Fotó: Broad Arrow Auctions / Ryan Merrill

Enzo Ferrari autóversenyzőből lett versenyistálló-menedzser, majd megalapította saját vállalkozását, az Auto Avio Costruzioni első versenyautója a Ferrari 125 S lett 1947-ben. Ennek a nyertes versenyautónak az alapján készültek aztán 1948-tól a 166 jelzésű – az egyes hengerek lökettérfogatát jelzi a szám – modellek, az első vásárlók közé tartoztak a Besena fivérek. Gabriele a 002 C alvázszámú példányt vásárolta meg, míg Soave a 004 C-t, mindketten Carrozzeria Ansaloni által készített Spyder Corsa felépítményt választottak, a Formula 2 szabályzatnak megfelelő autókkal számos versenyen indultak.

Fotó: Broad Arrow Auctions / Ryan Merrill

Azonban az 1949-es évad végén a Besena fivérek eladták autóikat, a 004 C a milánói S.r.l E. Vallarani & Co. tulajdonába került, és 1957-ig a francia Victor Polledry versenyzett vele. Ekkor a Párizs melletti Sport Auto garázs tulajdonosa, Gaston Garino vásárolta meg, aki leparkolta az autót a kereskedés hátuljában. Innen Stan Nowak mentette meg az autót, aki a Long Island Automotive Museum tulajdonosának, Henry Clark Jr-nak a megbízásából keresett egy korai Ferrarit. Kemény alku után sikerült a maga idején magas árban megállapodni, ma már megmosolyogja az ember a 3800 dollárról szóló számlát: az összegben a vételáron felül benne volt a felújítás és egy 500 dolláros tétel is szerepel rajta a „világ legöregebb Ferrarija” címszóval.

Fotó: Broad Arrow Auctions / Ryan Merrill

Enzo Ferrari és a karosszériaépítő Sergio Scaglietti személyesen kísérték az autó felújítását, és elégedettek voltak a munkával. Henry Clark 1971-ben egy 25 000 dolláros vételi ajánlatot is visszautasított – ez több pénz volt, mint amennyibe egy új Ferrari 365 GTB/4 Daytona kupé került! Egészen 2015-ig a Clark család tulajdonában maradt az autó, amely ekkor átkerült az USA legnagyobb Ferrari-gyűjteményébe, ahonnan most értékesítik azt.

Fotó: Broad Arrow Auctions / Ryan Merrill

A Hagerty csoporthoz tartozó Broad Arrow Auctions által szervezett The Concorso d'Eleganza Villa d'Este árverésen kínálják az 1948-as Ferrari 166 Spyder Corsa by Ansaloni-t, amely először kerül nyilvánosan értékesítésre. A szakértők 5,5-7,5 millió euróra becsülik az értékét, de mivel nincs igazán összehasonlítási alap, még az is lehet, hogy valaki ennek a többszörösét is hajlandó lesz kifizetni az autóért. A Ferrari Classiche által kiállított okirat igazolja, hogy nem csak a 4. legyártott ügyfélautóról van szó, de az még eredeti alvázával, V12-es motorjával, 5 fokozatú váltójával, alumínium karosszériájával rendelkezik, ami így biztos befektetésnek számít.