Évszázados ötletek segítségével akar villanyautó-rekordokat önteni a Renault

Fotó: Renault

Minden eszközt megragad a Renault, hogy a villanyautók hatékonyságát növelje, ebből a célból építették meg a Filante Record 2025 elnevezésű autójukat is, amellyel még a mostani első félévben több villanyautó-világrekordot is meg akarnak dönteni. A francia gyártó 100 évvel ezelőtt készítette el első rekordautóját, a 40CV des Records (1925-26) után a Nervasport des Records (1934) következett, az utolsó pedig az Étoile Filante (1956) volt – ez utóbbi a Turbomeca turbinagyártóval közösen készült, neve hullócsillagot jelent. Most kifejezetten villanyautó-világrekordok megdöntése a cél, azzal a szándékkal, hogy az ott szerzett tapasztalatok majd segítenek az utcai villanyautók hatékonyságénak javításában, és így a hatótávolság növelésében.

Fotó: Renault

A Renault Filante Record 2025 saját tömege 1 tonna, ebből közel 600 kg az akkumulátor. Utóbbi ugyanúgy 87 kWh kapacitású, mint a Scénic E-Tech Electric családi autóban, de attól eltérően itt nincsenek modulok, az összes cella 1 blokkban kerül elhelyezésre – ezzel is megspórolnak pár kg-ot; az egyedi rekordautónál nem szempont a javíthatóság és a gyártásnál a méretgazdaságosság –, az akkumulátorház is karbonból készül a tömegcsökkentés érdekében. Egyedi még az akkumulátor mérete is, hiszen a mindössze 1,71 méter széles rekordautó karosszériája a kiálló kerekek miatt ennél jóval keskenyebb, tehát hosszú és nem széles a telep.

Fotó: Renault

Különleges még az irányítás is, a mérnökök by-wire rendszert készítettek, ami nagyban megkönnyíti a vezetést. A sofőr előtti irányítószarv és a kerekek között csak elektronikus kapcsolat van, az elektronika a kerekek elfordítása mellett akár célzott fékbeavatkozással (ez lehet akár a hidraulikus fék vagy épp a villanymotor nyomatékának szabályozása) is tud forgatónyomatékot kelteni irányváltáshoz – a megcélzott bőven 300 km/feletti tempónál ez is elég lehet az egyenesben tartáshoz. A fékpedál is by-wire rendszerrel működik, azaz a sofőr kiadja a lassítási parancsot, az elektronika pedig az épp optimális módon oldja meg azt. Ezek a megoldások az utcai autóknál nagyobb szabadságot adnak az utastér, különös tekintettel a vezető munkahelyének kialakításánál, hiszen nem kell mögöttes hardverekhez igazodni, elég a jeladókat elhelyezni a sofőr kezének és lábának ügyében.