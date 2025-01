Ez az eredménye, ha egy camping biciklit és egy Trabantot keresztez az ember

Igazi járműcsoda kerekedett ki a székkutasi autószerelő végzettségű, ma már nyugdíjas Mucsi Zoltán kezei között. Aki elmúlt negyven, annak nem kell sokat gondolkoznia, hogy melyik autó karosszériájából rakta össze a biciklit a mester. A ’70-es, ’80-as évek NDK csodafegyvere, a keleti közlekedés szimbóluma látható „miniaturizálva”, egy „szemmel”, vagyis egy lámpával. Az összeillesztett elemek egy camping biciklire kerültek fel, amely ugyancsak a ’70-es, ’80-as évek legdivatosabb kerékpártípusa volt. A kettő összeházasításából született meg a Trabicaj.

Camping bicikli cipeli a karosszériát

– A hobbim a veteránautó, úgyhogy a feleségemmel nagyon sok veteránautó-találkozón jelen vagyunk. Az egyik társunk, egy szegedi férfi mutatta meg nekem először ennek a biciklinek az elődjét. Nagyon megtetszett, mert a Trabantok nagyon közel állnak a szívemhez. Elhatároztam, hogy ha nyugdíjba vonulok, akkor én is csinálok egyet. Betartottam a magamnak tett ígéretet – mondta Mucsi Zoltán. Körülbelül egy év alatt készült el a Trabicaj. Elmondása szerint több buktatóval is szembe találta magát készítés közben, amit hosszabb-rövidebb idő alatt sikerült megoldania. Az eredmény pedig nem mindennapi látvány. Mucsi Zoltán a Trabicaj alapját, vázát képező camping biciklit is felújította. A 601-es Trabantból a két első és két hátsó sárvédőt, egy-egy első- és hátsó lámpát, a díszcsíkokat és a lökhárítókat használta fel.

Íme, így néz ki a Trabicaj, amit a székkutasi Mucsi Zoltán körülbelül egyéves munkával készített el

Fotó: Kovács Erika

A Trabicaj láttán többek száján kicsúszott egy „b” betűs szó

– Asztalos és esztergályos mesterek is segítettek. Próbaként készítettünk egy favázat. Akkor derült ki, hogy a camping bicikli kerekei nem jól illeszkednek a sárvédő ívekbe. Úgyhogy 8-8 centivel le kellett rövidíteni a sárvédőket. A színe kimondottan Trabant-kék, amit egy autófestékekkel foglalkozó szakemberrel kevertettem ki – tudtuk meg Mucsi Zoltántól. Azt is elárulta, hogy ő még ült abban a Trabantban, amiből a Trabicaj sárvédői származnak.

– 1983-tól a Csomiép gépkocsivezetője voltam. Egy ottani kollégámnak volt egy Trabantja. Többször ültem benne, utána másfelé sodort bennünket az élet. Amikor elhatároztam, hogy most aztán megcsinálom a Trabicajt, érdeklődtem, kinek van bontásra szánt Trabantja. Itt, a közelünkben egy ismerősünknél állt a Combi, amire azonnal ráismertem, hogy ez a volt munkatársam autója. Így érnek körbe a dolgok – mondta a férfi, aki ült az egykor szebb napokat látott Trabantban, most pedig ülhet rajta.