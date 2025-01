Ezek után nyugodtan használhatják a Ferrari F40-est

Fotó: Officina Fioravanti

Leginkább gyűjteményekben találhatóak meg a Ferrari F40-esek, sok tulajdonos azért nem használja autóját, mert annak sok problémája van. Közismert gyenge pont a szivárgó benzinpumpa, amely a motortér- és autótüzek jellemző kiindulási pontja, de ott vannak a feladathoz nem feltétlenül elegendő teljesítményű fékek, vagy a felfüggesztés – utóbbinál jellemzően már elöregedtek a szilentek és lengéscsillapítók...

Fotó: Officina Fioravanti

A megoldást az Officine Fioravanti nevű műhely Alte Prestazioni nevű átalakítása jelenti, amelynél nem egyszerűen kijavítják a hibákat, hanem például teljesen új első- hátsó felfüggesztést építenek be Öhlins TTX 36 állítható rugóstagokkal és Brembo fékrendszerrel együtt. Ennek nem csak a hangolását/tudását módosították a gyári beállításhoz képest, de a kiszerelt gyári felfüggesztést megtarthatja a Ferrari F40 tulajdonos, így némi szereléssel megtarthatja az autó eredetiségét, ha netán arra lenne szükség. Az elöl 6, hátul 4 dugattyús nyergeket használó karbon-kerámia fékek miatt gyári stílusú, de elöl 18, hátul 19 col átmérőjű felniket is kap az autó, az ügyfél döntheti el, hogy Michelin Cup 2 vagy Pirelli P Zero abroncsokat szereljenek ezekre. Új a kormánygép, amely már hidraulikus szervot is kap, így már nem csak a vezetés, de a parkolás is könnyen megy az Officine Fioravanti Ferrari F40 Alte Prestazioni-val.