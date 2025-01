Felár nélküli extraként adják az utcai abroncsot a BMW M3 CS Touringhoz

Fotó: BMW

A kombinál ugyan nincs olyan radikális tömegcsökkentés, mint mondjuk a limuzinnál, de 15 kg-mal így is sikerült csökkenteni a saját tömeget, ezzel párhuzamosan a töltőnyomás 2,1 bar-ra emelésével további 20 lóerőt csalogattak elő a 3,0 literes soros 6 hengeres biturbóból. Szóval a BMW M3 CS Touring esetén a csúcsteljesítmény 550 LE (6250-7200/perc), a maximális nyomaték 650 Nm (2750-5950/perc), és ehhez 1850 kg-os súly párosul.

Fotó: BMW / UWE FISCHER

A 0-100 km/óra gyorsulás 3,5 másodpercig tart, a 0-200 km/óra 11,4 másodperc, a csúcssebesség elektronikusan korlátozott 300 km/óra. Megadták az 1 lábnyi kigurulással mért gyorsulási értéket is, ami 3,2 másodperc. De az is élvezni fogja az eddigi legizgalmasabb müncheni kombi tudását, aki nem álló helyzetből sprintel, 4. fokozatban mindössze 2,7 másodperc alatt letudható a 80-120 km/óra köztes gyorsítás, ugyanez 5. fokozatban 3,5 másodperc. A 8 fokozatú automatikus váltó működését 3 fokozatban (kényelem, sport, versenypálya) lehet állítani, de természetesen ott a manuális vezérlés lehetősége is. Az M xDrive összkerékhajtásnak alapból is hátsókerék-hangsúlyos a nyomatékelosztása, de ez még fokozható a 4WD Sport üzemmód választásakor, kikapcsolt ESP-nél hátsókerékhajtásba is lehet kapcsolni. Ott van a fedélzeten az M Drive Professional csomag, ami az M Drift Analyser és az M Laptimer funkciók mellett 10 fokozatban állítható M Traction Control tapadásvezérlést is tartalmaz.

Fotó: BMW

A BMW M3 CS Touring kedvéért újrahangolták az elektronikus lengéscsillapítás-vezérlést, a kormányszervot és a fékrendszert is (a normál és sport üzemmódot is), a dinamikus menetstabilizáló támogatja a versenypályás használatot. Opciós a motorteret megtöltő M toronymerevítő, ami növeli a karosszéria orrának merevségét. Egyediek az elöl 19, hátul 20 colos duplaküllős felnik, amelyek mattfeketék vagy aranyszínűek lehetnek, ezekre alapáron versenypályára optimalizált abroncsokat szerelnek, felár nélkül választható extrafelszerelés a nagy teljesítményű utcai abroncs. A gyári extralistán mintázat nélküli versenyabroncsok is vannak…